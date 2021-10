Tutto pronto per la Sagra della Tagliatella Romagnola e dei Fagioli

Dal 29 al 31 ottobre a Misano Cella, frazione del Comune di Misano Adriatico, si terrà la Sagra della Tagliatella Romagnola e dei Fagioli, organizzata dallo Sci Club Misano Adriatico. Ricco il programma della tre giorni tra stand gastronomici, spettacoli musicali con Moka Club e Orchestra Mirko Gramellini e intrattenimenti per i bambini. Per l’occasione, verrà predisposta un’area per il mercatino di artigianato. Il 29 ottobre alle 21.45 ci sarà un tributo a Vasco Rossi, la sera successiva sarà la volta dei Moka club, mentre il 31 ottobre sarà la volta dell’Orchestra Mirko Gramellini. Non mancano gli appuntamenti per i più piccoli con la festa di Halloween con animazione in programma il 30ottobre dalle 16.30 alle 18.00. Per partecipare è obbligatoria laprenotazione ed essere in possesso di greenpass o tampone. Per ulteriori informazioni visitare la pagina facebook