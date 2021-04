“Paradise” e Easy” del regista Andrea Magnani al Tiberio

Due novità nel segno del regista e sceneggiatore riminese Andrea Magnani si aggiungono al ricco catalogo della sala virtuale del Cinema Tiberio #Iorestoinsala.

Scritta da Andrea Magnani e diretta da Davide del Degan "Paradise – una nuova vita" è una commedia interpretata da Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno e Branko Zavrsan: Calogero, venditore di granite siciliano, testimone di un omicidio mafioso viene mandato in Friuli per il programma protezione testimoni. Lontano da tutti, sperduto tra la neve, costretto a vivere tra gente ospitale ma così diversa da lui, con granite che nessuno vuole comprare, separato dalla sua famiglia che non lo ho voluto seguire, Calogero si trova spaesato e ben presto si troverà a risolvere un nuovo problema per un inghippo burocratico tipicamente italiano…

"Easy – un viaggio facile facile" è invece l’esordio dietro alla macchina da presa di Magnani che ha scritto e diretto questo simpatico “road-movie” con al centro lo spaesato Isidoro, afflitto dalla depressione e dai chili di troppo, convinto dal fratello a mettersi in viaggio verso l’Ucraina per portare la bara con un operaio morto sul lavoro alla sua famiglia. Un viaggio apparentemente semplice che si trasformerà in una buffa odissea… Il film è interpretato da Nicola Nocella, Libero De Rienzo e Barbara Bouchet.

Oltre al biglietto singolo sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale. Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film. Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.