I profumi e le proprietà curative delle erbe protagoniste a "SalusErbe", l'appuntamento per eccellenza per gli amanti della natura

Il borgo di Saludecio "si veste a festa" ed è pronta ad accogliere a partire da domenica 21 a giovedì 25 aprile "Saluserbe": la manifestazione "diventata nel tempo punto di riferimento per gli amanti del verde e del paesaggio collinare della Provincia di Rimini, dove fiori, colori, odori, sapori, bellezza, salute, la fanno da padrone".

Durante SalusErbe, si potrà avere l'opportunità di immergersi in un mondo di erbe aromatiche, spezie, piante medicinali e prodotti naturali, alla scoperta delle proprietà benefiche di questi elementi essenziali della nostra natura. Un percorso sensoriale dove i sapori, i profumi e le proprietà curative delle erbe saranno i protagonisti assoluti.

Ma non è tutto: la manifestazione è anche un’occasione per riscoprire il territorio, percorrere sentieri naturalistici e visitare aziende agricole, parchi e giardini dove potrai ammirare la bellezza della natura e delle piante che la popolano. E per i più piccoli, ci saranno attività e laboratori didattici per far loro conoscere le proprietà delle erbe in modo divertente e creativo.

infne, il Mercatino di Primavera tornerà ad affollare i vicoli e piazze della cittadina, rinominati per l’occasione con nomi evocativi come La Via delle Erbe e della Salute e La Piazza dei Sapori. Il tutto, impreziosito da un susseguirsi di performances musicali, teatro di strada e punti ristoro,con specialità gastronomiche e menù a tema dedicati ai sapori della natura.