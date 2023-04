I profumi e le proprietà curative delle erbe protagoniste a "SalusErbe", l'appuntamento per eccellenza per gli amanti della natura

Il borgo di Saludecio "si veste a festa" ed è pronta ad accogliere a partire da sabato 22 a martedì 25 aprile "Saluserbe": la manifestazione "diventata nel tempo punto di riferimento per gli amanti del verde e del paesaggio collinare della Provincia di Rimini, dove fiori, colori, odori, sapori, bellezza, salute, la fanno da padrone".

Sei gli incontri in tema con la natura che si susseguiranno nel corso delle giornate, in cui tuttavia troveranno spazio anche approfondimenti filosofici, mostre d'arte e visite guidate. L'evento sarà animato in ogni giornata da spettacoli di musica itineranti e teatro di strada, con stand gastronomici. Durante SalusErbe, si potrà avere l'opportunità di immergersi in un mondo di erbe aromatiche, spezie, piante medicinali e prodotti naturali, alla scoperta delle proprietà benefiche di questi elementi essenziali della nostra natura. Un percorso sensoriale dove i sapori, i profumi e le proprietà curative delle erbe saranno i protagonisti assoluti.

Ma non solo: la manifestazione è anche un’occasione per riscoprire il territorio, percorrere sentieri naturalistici e visitare aziende agricole, parchi e giardini dove potrai ammirare la bellezza della natura e delle piante che la popolano. E per i più piccoli, ci saranno attività e laboratori didattici per far loro conoscere le proprietà delle erbe in modo divertente e creativo.



"Ogni anno è sempre una grande gioia presentare il nostro primo evento che coincide con la primavera, stagione tanto attesa per tanti motivi - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - la bella stagione, la rinascita del paesaggio collinare, della natura e del verde che torna a splendere in tutte le sue brillanti sfumature".