"Echi antichi nella Voce di Madre Terra” in scena a SalusErbe lo spettacolo degli Oasi

Il 12 e 13 giugno alle ore 17, 30, il Chiostro dei Gerolomini (Casa di Spiritualità Don Masi) di via Piero Albini 15 a Saludecio ospiterà lo spettacolo di parole e musica “Echi antichi nella Voce di Madre Terra” di Roberta Arduini, ideatrice del progetto OASI, autrice e voce recitante.

Roberta Arduini di Pesaro, ritorna in pubblico con i suoi spettacoli, dopo un anno e propone un suo spettacolo inedito della durata di circa un’ora e quindici minuti, per due pomeriggi consecutivi, ad ingresso libero, nell’ambito della rinomata manifestazione “SalusErbe tra Cielo e terra”, giunta alla sua 34° edizione, nelle due giornate dedicate alla Terra.

La voce di Madre Terra, quella di Roberta Arduini, guiderà lo spettatore accompagnandolo a vivere un coinvolgente viaggio interiore, ricco di bellezza, poesia, riflessioni e preziosi insegnamenti. Parole e musica che curano l’anima e che si soffermano in maniera sia realistica che meditativa, anche su temi molto attuali: inquinamento, cura, attenzione, rapporto con il cibo, purezza dei suoni, fisicità e spiritualità per culminare in un tripudio di Amore Universale.

Il quartetto “Oasi” è venuto alla ribalta da non molto ed è già comparso su più media nazionali ed internazionali, come America Oggi negli Stati Uniti.

Il quartetto “Oasi” di “Musica e Parole” è composto da Roberta Arduini, autrice e voce recitante degli spettacoli e dal trio musicale di valenti musicisti e professori d’orchestra: Paride Battistoni al violino, Jacopo Mariotti al violoncello e Alceste Neri al pianoforte. Lo spettacolo, prevede un emozionante connubio di parole e musica di alto livello (importanti colonne sonore di autori come Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry ecc. e famosi brani classici). I testi ideati da Roberta Arduini, attraverso il rapporto con la natura mirano anche a toccare in profondità i diversi aspetti dell’esistenza umana e del suo mondo interiore, sviscerando dolcemente i lati psicologici profondi che regolano i comportamenti e creando una sorta di riflessione che induce verso una maggiore consapevolezza interiore rivolta alla Terra e di conseguenza a se stesso.L’argomento viene sviluppato dall’autrice in maniera unica e originale, coinvolgendo e accompagnando i presenti a vivere in prima persona il proprio viaggio interiore in maniera realistica, ma allo stesso tempo poetica e meditativa. Le liriche, le poesie d’autore e gli evocativi brani musicali che si sposano con i testi contribuiscono a rendere intenso e coinvolgente il percorso verso tutto ciò che lo circonda e verso la propria interiorità.



