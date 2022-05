‘Saluti a Riccione’, un libro illustrato dedicato ai 100 anni di Riccione per bambini

Sabato 21 maggio si terrà ai Giardini del Centro della Pesa, in biblioteca, alle ore 17.30 la presentazione di “Saluti a Riccione” il libro redatto dalla insegnante e scrittrice Laura Oppioli con illustrazioni dell’artista Roberto De Grandis. La pubblicazione, fa parte del palinsesto de La Riccionese - Autori, storie e personaggi della comunità di Riccione, rassegna dedicata al Centenario del Comune autonomo e verrà distribuito nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e primarie. Una pubblicazione patrocinata dall’amministrazione rivolta alla città, in particolare a tutti i bambini in occasione dei 100 anni della loro città. Sono 13 le tavole illustrate alternate con disegni in bianco e nero e colore a corredo del testo, che spazia dalla nascita del nuovo comune, agli eventi tragici, quali la guerra, i successi e la crescita demografica, ma soprattutto la memoria e il ricordo di cittadini e cittadine che con il loro impegno e i loro sacrifici hanno contribuito allo sviluppo e al successo di Riccione. Tra le tavole omaggi a Katsushika Hokusai e Silvestro Lega. Saluti a Riccione è una pubblicazione della casa editrice Fulmino con il contributo del Club del Sole. L’ingresso è libero