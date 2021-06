Salvatore Inguì presenta il suo libro dedicato ai martiri attivisti ambientalisti dell’America Latina

Sabato 12 giugno alle ore 17 (posti limitati, consigliata la prenotazione tel. 371 315 9057) presso il cortile della Parrocchia di San Giuliano Martire di Rimini (ingresso da via San Giuliano, 16) Libera Rimini propone la presentazione del libro di Salvatore Inguì I martiri dell’America Latina difensori della terra. La crisi ambientale e climatica minaccia la Terra; ogni giorno, attivisti in tutto il mondo si battono per proteggerla, scontrandosi con gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse e con la corruzione, e mettendo a rischio la propria vita. Nel 2019, più di 200 persone sono state assassinate perché si dedicavano alla difesa della Terra e della natura: la maggior parte di questi omicidi è avvenuta in America Latina. A Colombia, Brasile, Messico, Honduras, Guatemala, Venezuela e Nicaragua spetta infatti un triste primato: quello di Stati in cui si sono sacrificate più vite nella difesa del nostro pianeta. Salvatore Inguì racconta l'esperienza di ventitrè "martiri", donne e uomini semplici che non hanno esitato a combattere in prima linea per il bene collettivo. Non storie di morte, ma colme di vita, di impegno, sprone ed esempio per ognuno di noi. Le narrazioni sono state raccolte attraverso l'incontro con le persone e le organizzazioni che fanno parte di ALAS - América Latina Alternativa Social, la rete transnazionale promossa da Libera.

In caso di maltempo l’evento si terrà in un luogo al coperto nelle vicinanze.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...