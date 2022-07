"San Giovanni città della poesia", un premio per dieci giovani poeti

Domenica 10 luglio, a San Giovanni in Marignano, nell'Arena Spettacoli di Via Fosso del Pallone, va in scena la sesta edizione di "San Giovanni città della poesia", un evento organizzato da Aps Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.

Quest'anno la serata prevederà uno speciale intervento su Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, ad opera di Virginia Spadoni, Teatro Cinquequattrini aps, dove ci si focalizzerà soprattutto sulla sua figura poetica.

Fulcro della serata il concorso indirizzato alle Scuole secondarie inferiori di San Giovanni in Marignano, Istituto Comprensivo Statale e Maestre Pie dell'Addolorata con l'individuazione e la premiazione dei vincitori.

Per l'edizione 2022, il tema proposto alle scuole da Luca Nicoletti, ideatore e curatore della rassegna, è “Respiro”, così presentato: “In questo periodo di pandemia, d'isolamento, nell'era dell'inquinamento globale, tutto genera ansia per il futuro, per la nostra atmosfera, per noi. La Poesia mai come ora ci è indispensabile, necessaria, vitale, per non perdere il senso sacro del cielo, della terra, perché ognuno di noi è la terra e il cielo, e la poesia può dire: io e la terra, io sulla terra, io sono la terra, io sogno la terra, io sono un sogno. La Poesia ci porta oltre i muri, oltre i confini: è allora che contempliamo la brezza, l'aria purissima, e la voce del vento, una grande voce, bella come un grande silenzio. Scrivi una poesia, alza lo sguardo e grida al cielo: R E S P I R O.”

I ragazzi, grazie alla collaborazione dei docenti, hanno aderito al progetto e fatto arrivare ben 184 componimenti che, nel mese di maggio, sono stati valutati dalla commissione, presieduta da Luca Nicoletti e composta da rappresentanti di Pro Loco, Comune e Scuolinfesta. Tra i 184 componimenti sono stati selezionati i 10 vincitori che verranno invitati sul palco a leggere la loro poesia nella serata di domenica e riceveranno uno speciale premio ideato da Scuolinfesta aps.

Ecco i nomi dei vincitori:

Greta Cangini

Viola Pecci

Nicole Rutigliano

Ilaria Ronchi

Vanessa Falletti

Alessia Judicone

Francesco Morelli

Francesco Guerra

Riccardo Vico

Liana Katta

Affermano congiuntamente gli organizzatori: "Questa rassegna è sempre una sorpresa ed una soddisfazione: ogni anno cresce l'attesa e la qualità artistica dei componimenti. E' per tutti un gran piacere ascoltare i ragazzi e conoscere i loro pensieri, ma anche dedicare una serata dell'estate marignanese a giovani talenti. Ringraziamo tutta l'organizzazione, le scuole e i partecipanti: un particolare plauso all'attenzione di dedicare ogni anno l'evento ad un personaggio illustre in modo che i ragazzi possano incontrarlo e appassionarsi".