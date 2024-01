San Giovanni in Marignano, in piazza la festa di Carnevale

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la grande festa di Carnevale in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano organizzata da Aps Pro Loco. Si tratta di un evento per bambini e famiglie con giochi, laboratori, gonfiabili, momenti di musica e Baby Dance, sfilata e premiazione di maschere. Sarà anche presente il trenino, grazie alla collaborazione con Nuova Polisportiva A. Consolini che permetterà ai bambini presenti di girare il paese in maschera, senza dimenticare la tradizione del lancio delle caramelle, momento più atteso del Carnevale.

"Pro Loco tiene molto a questa iniziativa, quale momento di svago pensato per le famiglie, adatto ai più piccoli, ma piacevole anche per i più grandi". L'evento si realizza con il patrocinio di Comune di San Giovanni in Marignano che sottolinea come sia importante pensare a questi momenti che "segnano ritualmente l'anno e sono attesi da bambini e famiglie. La festa di Piazza va proprio nella direzione di rendere la festa sicura e godibile in piena libertà di movimento per tutti, andando a coinvolgere i giovani marignanesi nell'animazione e rendendo l'evento di Carnevale una festa davvero per tutti!”

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Info: 0541.828124 e

Email: info@prolocosangiovanni.it