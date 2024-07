A San Giovanni in Marignano si accendono i riflettori per la sesta edizione de La Notte dei Talenti, che si terrà sabato 27 luglio presso l’Arena Spettacoli (via Fosso del Pallone), all’interno della ricca rassegna estiva “Estate fuori dal comune”, organizzata da Aps - Pro Loco con il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia Romagna.

Tra le numerose iscrizioni ricevute in questa edizione, sono stati selezionati dalla direzione artistica i 12 concorrenti. Grande stupore manifestato per le variegate proposte, tra cantanti, musicisti, ballerini, attori e artisti a tuttotondo. Le iscrizioni arrivavano da tutte le regioni di Italia, ma anche dalla zona di Rimini, confermando questa manifestazione come un importante evento per la Riviera tutta. Inoltre, come spesso accade, anche quest’anno diversi marignanesi si metteranno alla prova.

Ospite in apertura di serata sarà la cantante “Giada”, giovane promessa del canto, che ha stregato giudici e pubblico nella scorsa edizione, aggiudicandosi la vittoria. Canterà il suo nuovo inedito per un inizio di serata davvero scoppiettante.

Vecchie e nuove presenze nella Giuria di qualità, composta da giornalisti e da professionisti del mondo dello spettacolo: Luca Pizzagalli, insegnante e giornalista del Resto del Carlino, Glauco Franca, concorrente della prima edizione e rivelazione di successivi talent televisivi, Arcangela Ricco, rappresentante della Pro Loco ed esperta di talenti locali, Jessica Vallorani, mente creativa e speaker di Radio Sabbia, capitanati da Marcello Franca, Presidente di giuria, nonché artista poliedrico e direttore artistico di eventi di successo.

Il loro compito sarà quello di individuare i migliori concorrenti fino al vincitore, che sarà decretato all’unanimità dal pubblico presente.

Di rilievo sono i premi messi in palio: oltre ai prodotti locali per i primi tre classificati donati da aziende marignanesi, il vincitore riceverà, come ormai tradizione di questa manifestazione, un trofeo unico nel suo genere realizzato appositamente da Andrea Desimoni, artista della ceramica, che, per realizzarlo, ha spaziato dalla Ceràmica antica/archeologica al Gres e porcella, con un occhio di riguardo all’antica tecnica giapponese del Raku.

Grazie alla risonanza dell’evento, diversi concorrenti delle edizioni passate sono riusciti a raggiungere i più ambiti palchi d’Italia, tra cui quello di “Tu si que vales” di Canale 5 o di “X Factor” di Sky.

L’evento è ideato e presentato dai giovani marignanesi Dario Casali e Giacomo Ubaldi che, durante la serata, accompagneranno i concorrenti con l’appoggio della storica band “I Cinghios Tribute Band”, composta da Edoardo Andreani, Giacomo Gambuti e Marco Andreani.

Barbara Mariani, presidente di Aps Pro loco di San Giovanni in Marignano, afferma: “Per noi è una grande soddisfazione realizzare anche quest’anno La Notte dei Talenti, un evento che nasce dalla sinergia di tutti i nostri volontari e che riesce ogni anno a incantare i tanti marignanesi e turisti che desiderano passare una serata in spensieratezza nel nostro Borgo. Ci riempie d’orgoglio raccogliere le idee di tutti i nostri collaboratori, tenendo in considerazione le proposte di ognuno, anche giovanissimi, per creare uno spettacolo rivolto a tutti e in cui le parole chiave siano il divertimento, lo stupore e lo stare insieme. Vi aspettiamo!”

Afferma l’Amministrazione comunale: “Anche quest’anno parteciperemo con gioia a questo evento imperdibile, organizzato grazie alla creatività e all’estro di giovani marignanesi! Siamo felici di condividere questi appuntamenti entusiasmanti, ricchi di arte ed abilità dei talenti in gara. Un plauso agli organizzatori tutti per le proposte creative che ogni anno sanno mettere in campo! Siamo pronti a stupirci insieme al pubblico e vi aspettiamo sabato a San Giovanni in Marignano che è sempre più “borgo vivo tutto l’anno” con “La Notte dei Talenti” un evento che è ormai appuntamento irrinunciabile dell’estate marignanese a cura della nostra Pro Loco!”

L'ingresso alla serata è gratuito. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di San Giovanni in Marignano al numero 331 7486403, info@prolocosangiovanni.it