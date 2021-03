8 marzo sarà "San Giovanni per le donne"

Domenica 7 e lunedì 8 marzo in occasione della giornata internazionale delle donne San Giovanni in Marignano trasmetterà sulla pagina del Comune e sulle pagine delle realtà coinvolte al progetto “San Giovanni per le donne” i contributi come segno di approfondimento, lavoro e di un impegno appassionato. “San Giovanni per le donne” prosegue le proposte formulate in occasione del 25 Novembre scorso, a simboleggiare un impegno per le donne che permane e si ripropone sempre nella sua preziosità.

Di seguito il programma:

Domenica 7 marzo ore 12.00, Work a cura di Teatro Cinquequattrini.

Il contributo video proposto per la Giornata internazionale della Donna, porta lo stesso titolo dello spettacolo mai partorito il 7 marzo 2020. Nonostante la lunga gestazione e la cura, “Work” non vide la luce. Quello che riproponiamo un anno dopo è la tematica del lavoro femminile in Italia, più attuale che mai. 35 i partecipanti, associat* e alliev*, che hanno dato voce al testo scritto da Silvia Giorgi, regista e formatrice della Compagnia.

Lunedì 8 marzo ore 12.00: “Il mondo ti aspetta.

Lettura per bambini e famiglie a cura di Simona Trivelli e Barbara Zavagnini, volontarie della Biblioteca comunale

Ore 17.00 Voce ai bambini. Scintille Asd vi propone un'intervista speciale: “Chi sono le donne agli occhi dei più piccoli?”

Ore 18.30 Aperitivo letterario in Biblioteca. Regno di Fuori propone un incontro online in diretta a cura di Diana Saponara per parlare di libri che trattano della donna nelle sue molteplici sfaccettature, utilizzando soprattutto la letteratura per l’infanzia, grande esperienza ed occasione di riflessione anche per gli adulti.

Anche l’Associazione commerciale Granaio dei Malatesta presenta proposte e promozioni legate alla donna. È possibile consultarle alla pagina fb dedicata https://www.facebook.com/comunesgm