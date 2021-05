La bellezza di Guido Reni e Guercino in mostra a Rimini

Dal 28 maggio al 18 luglio 2021 nella Basilica Cattedrale di Rimini si potranno visitare e ammirare due capolavori poco noti del ‘600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini. Le due opere, per la prima volta visibili a raffronto e al tempo stesso in dialogo ricordano la figura di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato da Papa Francesco, provengono rispettivamente dal Museo della Città e dalla Sala San Gaudenzo attigua al Tempio Malatestiano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con la Diocesi è volta a sottolineare la presenza a Rimini di due importanti opere seicentesche. Del San Giuseppe con Bambino di Guido Reni (1640 ca.), Alessandro Giovanardi, critico d’arte e, con Marco Ferrini, curatore della proposta, invita ad apprezzare “la pittura pura e velata, delicatissima in ogni suo molteplice passaggio di colore, intrisa di un tepore insieme domestico e metafisico”, soffermandosi “sulla finezza della tela e sulle sue qualità estetiche e linguistiche”. Per parte sua, Massimo Pulini, che lo ha ‘scoperto’ anni fa nella Chiesa di Trarivi, parla del San Giuseppe con bastone fiorito del Guercino (1641 ca.) come di un’opera “raffinata e quanto mai intensa”, cogliendo nel dipinto “una viva memoria del possente sentimento della prima maturità” dell’artista centese, “anche se una rinnovata calma vi si è aggiunta”. Le schede critiche dei due dipinti sono presenti in una pubblicazione edita per l’occasione da Il Pontein cui compaiono, oltre alle presentazioni del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Mauro Ioli, e del responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, l’arch. Johnny Farabegoli, un invito alla contemplazione del Vescovo di Rimini, Mons. Francesco Lambiasi, cui s’aggiungono l’intervento dello storico dell’arte Pier Giorgio Pasini sulle opere dedicate a San Giuseppe custodite nelle chiese del territorio diocesano riminese ed una meditazione teologica sulla figura di San Giuseppe del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, S. B. Pierbattista Pizzaballa.

Le opere di Guido Reni e del Guercino potranno essere visitate negli orari di apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12,00 e 15,30-18,30) ad eccezione dei momenti di celebrazioni liturgiche.