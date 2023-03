Focarine e "Capodanno contadino" vestono a festa la città tra mostre, bracieri, mercatino e musica

Sabato 18 marzo, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe e delle tradizionali focarine, al Museo etnografico si svolgerà il Capodanno contadino, un pomeriggio di festa organizzato da Amministrazione comunale e Fondazione Culture Santarcangelo in collaborazione con il collettivo Pinkabbestia, Valmarecchia solidale e AtuttoGas – Gruppo acquisto solidale di Santarcangelo nell’ambito della rassegna “Votes for Women” 2023.

Ricco il programma del pomeriggio: dalle ore 17:00 sarà inaugurata la mostra “Il tempo nella memoria degli oggetti”, un percorso che offre agli oggetti della tradizione etnografica una rilettura creativa, attualizzata grazie al lavoro degli studenti al primo anno del corso di laurea triennale “Design del prodotto industriale” della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

All’inaugurazione della mostra – che sarà visitabile fino al 3 settembre – interverranno la sindaca Alice Parma, la vice sindaca e assessora alla Cultura, Pamela Fussi, oltre a Cristina Ambrosini (dirigente del settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna), Elena Rodriguez (direttrice dei Musei comunali di Santarcangelo) e Marcello Balzani, professore presso l’Università degli Studi di Ferrara.

Dalle ore 18:30 in programma l’accensione dei bracieri di San Giuseppe e la “festa di tutt’altro genere” intorno al fuoco, in collaborazione con il collettivo Pinkabbestia. L'idea alla base degli eventi del collettivo è che il modo migliore di comprendere la realtà sia parlare e confrontarsi con le persone, dando spazio e voce a chi ne ha meno o a chi non ne ha proprio. Gli incontri di tutt’altro genere consistono infatti in progetti musicali nati per occasioni specifiche, mostre fotografiche e di illustratrici che si svolgono sempre in luoghi informali, per superare la distanza tra palco e pubblico utilizzando spazi di uso comune.

In occasione del Capodanno contadino, il collettivo animerà la serata curando sia la selezione musicale con Eva dj – che proporrà delle sonorità indie/pop/rock e new wave – sia il mercato artigianale, che sarà ospitato all’interno del giardino del Met e vedrà la partecipazione tra gli altri di Mani tese, Not a bookshop e Caterina Nanni. Infine, non mancherà un angolo dedicato alla cucina solidale a cura di ATuttoGas (Gruppo di acquisto solidale di Santarcangelo) e Valmarecchia solidale, che prepareranno pasta e fagioli, pasta al pomodoro e salumi, formaggi e ciambelle accompagnati da birra o vino, il tutto a prezzi solidali.