Con "San Leo Festival", la musica è protagonista nel capoluogo del Montefeltro

Il San Leo Festival 2024 sviluppa un aspetto fondamentale della storia e dell’attività di Legamidarte, il rapporto tra produzione e formazione. Ogni serata del festival avrà un collegamento diretto con le Master Class e i Campus che avranno luogo a partire da lunedì 1 e fino a sabato 20 luglio a San Leo.

Partecipano all’evento oltre 100 giovani studenti dagli 8 ai 30 anni, che vivranno nel capoluogo del Montefeltro per le tre settimane di svolgimento della manifestazione. Dieci concerti nei quali docenti, ospiti e studenti presenteranno al pubblico programmi musicali estremamente diversi.

Fedeli al principio per cui non esiste distinzione di qualità tra generi musicali, il programma del San Leo Festival offre, infatti, performance di natura diversa, dal repertorio classico al jazz, dalla musica da camera all’orchestra, con particolare attenzione a progetti che esplorino i due mondi con intraprendenza e originalità.

La piazza di San Leo sarà l’epicentro del Festival, offrendo gratuitamente al pubblico le serate in cartellone.

Legamidarte consolida il rapporto istituzionale con l’amministrazione comunale appena confermata, perfezionando una felice collaborazione ormai triennale e immaginando quali potranno essere le scelte più adeguate per lo sviluppo futuro del Festival.

“San Leo merita di essere rappresentato a livello turistico anche sul piano artistico, in modo che la sua immagine cresca e coniughi la sua storia esclusiva con una contemporanea effervescenza creativa” afferma Stefania Vasetti, Presidente di Legamidarte.

Marco Papeschi, Direttore Artistico della manifestazione dirigerà lo spettacolo finale, dedicato a Nino Rota, al termine del Campus Nazionale dei Licei Musicali, ma si esibirà anche nell’inedito concerto del 10 luglio, col pianista Stefano Nanni, in cui i due musicisti proporranno al pubblico un’inedita rivisitazione di Vivaldi e Bach. Lo stesso Nanni aprirà in quartetto il 3 luglio, con Luciano Zadro, docente e ospite delle master class, Gianluca Nanni e Giorgino Fabbri, cui seguiranno le serate sul tango e quella del 6 luglio in memoria di Ennio Morricone, per arrivare alla serata finale 20.

Per la prima volta nella storia del Festival viene istituita una borsa di studio, che sarà assegnata alla composizione ed esecuzione di un brano originale, in seno al Campus Nazionale dei Licei Musicali, intitolata a Gianluca Fani, un amico della manifestazione, scomparso prematuramente.

I giovani al primo posto negli obiettivi futuri dell’amministrazione pubblica e dell’organizzazione, per un’estate a San Leo che sta diventando un’importante ricorrenza e punto di riferimento.

“Una nuova edizione del San Leo Festival, rassegna musicale di alto profilo culturale, si appresta ad arricchire la stagione estiva della Città di San Leo – dichiara Leonardo Bindi, Sindaco della Città di San Leo - Al fascino della musica si aggiungono le suggestioni delle favolose architetture dell’Antica Capitale del Montefeltro, con Piazza Dante Alighieri trasformata per l’occasione in un esclusivo “salotto”, ove la vicinanza del pubblico a pochi metri dagli artisti crea un legame ricco di emozioni. Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno alle masterclass di perfezionamento musicale, ai concerti e performance artistiche, si affianca anche il Campus nazionale musicale rivolto a tutti gli studenti dei Licei musicali, un’esperienza unica inserita nel contesto del San Leo Festival tra concerti e corsi di perfezionamento musicale che consente ai giovani artisti di vivere la musica a 360°. La calda accoglienza di cittadini, visitatori e amanti della musica, sia un auspicio per la buona riuscita del San Leo Festival 2024. Buona Musica a tutti!