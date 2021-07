San Leo Festival ospita Taketo Gohara, produttore e sound engineer giapponese

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 9 luglio alle 15.30 presso il Palazzo Mediceo si svolgerà un incontro sulla produzione artistica musicale di oggi con Taketo Gohara il grande produttore e sound engineer giapponese. Nell’appuntamento pomeridiano Taketo Gohara produttore tra gli altri di Vinicio Capossela, Mauro Pagani, Banda Osiris, Stewart Copeland, Edda, Cesare Picco, Verdena, Baustelle e Afterhours racconterà come nasce un disco. Dal provino alla realizzazione finale anche attraverso contributi audio per comprendere le varie fasi del Workin’ progress produttivo.

Gohara che ha all'attivo più di 160 dischi e colonne sonore cinematografiche, una su tutte Primo Amore di Matteo Garrone con le musiche della Banda Osiris, Orso d’Argento al Festival Internazionale del Cinema di Berlino per la miglior colonna sonora (2004) recentemente ha prodotto gli album di Brunori SAS e di Motta. Prenotazione obbligatoria al info@sanleo2000.it o 3395497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro del biglietto all’ingresso.