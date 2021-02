San Valentino, idee romantiche tra alberghi aperti e le proposte di VisitRimini

San Valentino è alle porte e Rimini si prepara ad accogliere la festa degli innamorati con la riapertura degli alberghi e una serie di iniziative romantiche per trascorrere momenti speciali con il partner. A favorire il week end romantico è il trovarsi in zona gialla. Gli Emiliani Romagnoli, infatti, possono concedersi momenti romantici al mare, approfittando dei ristoranti a mezzogiorno e della ristorazione d’albergo per la sera. Gli hotel che hanno avuto l’intraprendenza di aprire con offerte speciali per San Valentino hanno raccolto le prenotazioni da giorni. Ma non è mai troppo tardi per organizzarsi e trascorrere qualche giorno in piena sicurezza, tra visite culturali, degustazioni e attività all’aria aperta sulla spiaggia e nell’entroterra, e non solo per gli innamorati.



Ecco le proposte di VisitRimini: si comincia venerdì 12 Febbraio alle ore 10,30 o alle 15,30 con l’esperienza dell’arte olearia tramandata da quattro generazioni e rimasta inalterata con la passione per il lavoro antico e l’amore per quei frutti così preziosi. Il tour inizia con la visita del frantoio attraversi la storia dell’azienda e i segreti di questo frutto. Si concluderà con una degustazione di oli e di prodotti di eccellenza locale. Si continua sabato 13 Febbraio alle ore 10,30 con una degustazione speciale, dedicata all'amore, al rosso Sangiovese. Una passeggiata nel vigneto circondati da ulivi secolari, borghi medievali e dolci colline alla scoperta dei grandi vini della tenuta. Una degustazione ascendente di Sangiovese, dallo Scabi Sangiovese Superiore Bio 2019 al Conte di Covignano Sangiovese Riserva Bio 2017 fino al Terra di Covignano Sangiovese Riserva Bio 2016. Per terminare un assaggio del passito invecchiato 20 anni accompagnato da tagliere di salame e formaggi e olio biologico. Per il giorno degli innamorati, domenica 14 Febbraio, il City Tour propone " L'amore oltre il tempo" Speciale San Valentino. Una camminata culturale organizzata in collaborazione con le guide turistiche e storici dell’arte di Guidopolis che partirà dal Visitor Center alle ore 10.30.

Desiderio, passione, affetto… tre parole che evocano nella mente di ognuno dolci suggestioni. Nel corso di questo itinerario, si ripercorrano assieme alcune delle più rinomate trame sentimentali del tempo: il legame tra Sigismondo Malatesta e la sua adorata Isotta degli Atti, suggellato attraverso una significativa produzione letteraria, “il Canzoniere Isoteo”, e a seguire nella concretezza della materia, con il Tempio Malatestiano scrigno di imperituro amore; l’ardore sensuale che trascende la pura corporeità, come in opere religiose disseminate in alcune chiese cittadine (la Chiesa di Santa Chiara e San Giovanni Battista in esterna), per terminare poi con il legame forse più desiderabile di tutti i tempi, quello tra il regista Federico Fellini e la sua Giulietta Masina. Il tour partirà anche solo con un visitatore. I tour e le degustazioni possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti, mentre per la visita al frantoio il numero scende a 6 persone. Tutte le prenotazioni possono essere fatte direttamente online sul sito www.visitrimini.com nella sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441). Sempre sul sito visitrimini.com è possibile prenotare direttamente il proprio pernottamento.