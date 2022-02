San Valentino, 12 luoghi romantici a Rimini e dintorni

Cerchi un posto speciale per trascorrere una serata all'insegna dell'amore e del romanticismo? Sono tanti i luoghi speciali e magici dove gli innamorati possono passare una serata unica tra rocche affascinanti, ponti romani, stradine antiche, spiagge e un’atmosfera sospesa nel tempo. Cornici perfette per una pausa romantica dove scambiarsi un bacio passionale, dichiararsi o rinnovare le promesse d’amore.

5 luoghi romantici a RImini

Ponte Tiberio a Rimini

Il Ponte di Tiberio, il ponte romano sul fiume Marecchia risalente al 14 d.C. sopravvissuto a numerose vicende come terremoti, guerre e alla piena del fiume, è il simbolo della resilienza. Oggi può essere considerato tra i luoghi più romantici della città grazie sia all’illuminazione spettacolare sia al panorama dal respiro millenario. È, quindi, il luogo ideale dove prendersi per mano e passeggiare al chiar di luna o farsi “rubare” un bacio appassionato.

Borgo San Giuliano

A pochi passi dal Ponte Tiberio entriamo in un villaggio antico. Luogo amato da Federico Fellini, dove tra le stradine colorate possiamo rivedere i personaggi che animarono i suoi film, immortalati nei murales sulle pareti delle case. È il luogo dove “rifugiarsi” e allontanarsi dalla folla godendo della magia delle sue case colorate passeggiando mano nella mano. Dopodichè non resta che scegliere il locale o l’osteria dove concludere la passeggiata e celebrare questa giornata d’amore.

Nuova Darsena di Rimini

Dal sapore antico del borgo di San Giuliano ci trasferiamo al luogo più moderno: la nuova darsena di Rimini. La principale attrazione per gli innamorati è sicuramente il tramonto da contemplare da vari angoli della darsena. Sono molte, infatti, le coppie che raggiungono la nuova darsena per godere di un meraviglioso spettacolo e immortalarsi in un selfie tra cielo e mare.

Il Faro

Tra i monumenti più amati di Rimini, oltre che ad essere tra i più antichi, il faro settecentesco è la meta ideale di molti innamorati. Passeggiare la sera lungo le banchine ammirando il tramonto, sentendo il profumo del mare e ascoltando il canto dei gabbiani. Il faro è sicuramente tra i luoghi più suggestivi e poetici.

Castel Sismondo

Tra i luoghi d’amore non può certo mancare la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini dal 1432 al 1468. Oggi sede del Fellini Museum che omaggia Federico Fellini di memorabili film entrati nella storia del cinema e dove per San Valentino la scena del celebre bacio tra Marcello Mastroianni e Anita Ekberg nella “Dolce vita” diventa il simbolo dell’amore. Il consiglio è di visitare il Museo nella sua interezza e lasciarsi trasportare dalla magia del regista riminese.



5 borghi che regalano romanticismo e meraviglia

Andiamo nei dintorni di Rimini alla scoperta dei borghi. Luoghi ideali per una pausa romantica e lasciarsi conquistare o conquistare.

Sant’Agata Feltria

Iniziamo con un borgo medievale che si trova nell’Alta Valmarecchia. Si tratta di Sant’Agata Feltria conosciuto soprattutto per il suo meraviglioso castello: la Rocca Fregoso, dove è nato il progetto la “Rocca delle Fiabe“, ideata per valorizzare il fascino del territorio e delle sue bellezze artistico-architettoniche. All’interno dell’antica Rocca, sono state create quattro stanze a tema che accompagnano i visitatori alla riscoperta dello stupore delle fiabe e del mondo della fantasia. La magia poi prosegue nel borgo, tra vicoli e monumenti e andando alla ricerca del “Vicolo del Bacio” stradina ideale per fermarsi e scambiarsi un bacio per poi fermarsi in una delle osterie dove gustare i piatti a base di Tartufo bianco, prodotto tipico di Sant’Agata Feltria.

2. Verucchio

Sempre in Valmarecchia troviamo Verucchio. Un borgo ricco di splendide architetture medioevali, la più nota è la Rocca Malatestiana, detta anche Rocca del Sasso, per la sua posizione in cima a una sporgenza di pietra. Proprio qui si può godere di una perfetta veduta romantica, magari all’ora del tramonto, per un momento indimenticabile con la vostra amata o il vostro amato.

3. Sant’Arcangelo di Romagna

Sempre incantevole è sicuramente il borgo di Sant’Arcangelo di Romagna, con le sue stradine e la sua bellissima Rocca Malatestiana costruita, come altre rocche presenti nell’entroterra riminese, da Carlo Malatesta nel 1386. Intorno alla Rocca si trovano varie piazzette da dove ammirare la vallata che si estende fino al mare: un panorama unico e molto romantico.

4. Montegridolfo

Ci spostiamo nella Valle del Conca. Qui troviamo Montegridolfo, un borgo medievale tra le colline riminesi al confine con le Marche, indicato come uno dei borghi più belli d’Italia. È il luogo perfetto per allontanarsi dal caos, immergersi nella rilassante campagna con i suoi uliveti, godere dei suoi vicoli silenziosi e fioriti e del panorama mozzafiato che si spinge fino al mare nelle giornate terse.

5. Montefiore Conca

Sempre in Valconca, troviamo Montefiore con la sua bellissima rocca. Anche questo fa parte dei borghi più belli d’Italia oltre ad essere è Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il suo piccolo centro abitato dona ai visitatori un’atmosfera calma, fatta di semplicità e piccoli piaceri.

La sua Rocca è nota per essere stato il luogo della sofferta storia d’amore di Costanza e Ormanno, che ricorda quella dei più noti Paolo e Francesca nella Rocca di Gradara. Costanza, figlia di Ungaro signore di Montefiore, rimase vedova giovanissima e s’innamorò di Ormanno, un mercenario tedesco di servizio a corte. La loro relazione non era ben vista da Galeotto, prozio di Costanza, tanto che ingaggiò un sicario per porre fine a questa storia. Questo, intenerito, risparmiò la donna, ma lo zio ingaggiò un secondo sicario che terminò il compito.

Oggi, si racconta che tra le stanze del castello si aggirino gli spiriti dei due innamorati in cerca di pace e conforto.

Spiaggia, un classico

Tra tutti i luoghi non può mancare sicuramente il mare. Un bacio in spiaggia vista mare, magari seduti al tramonto su un telo con in mano un bicchiere di vino, è sicuramente uno degli scenari più romantici. Un classico sempre apprezzato!