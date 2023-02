San Valentino: la città celebra gli "amanti" delle arti con mostre, cinema, visite guidate e tanto altro

Rimini si prepara a festeggiare San Valentino con varie iniziative all?insegna dell?arte. Per questa ricorrenza la città di Francesca, eroina dell?amore eterno celebrata da Dante, martedì 14 febbraio spalanca le porte dei Musei della città di Rimini - il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, il Part- Palazzi dell?Arte, FM - Fellini Museum ed il Palazzo del Fulgor - con l'ingresso 2x1 a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria.



Un?opportunità per concedersi una visita al Fellini Museum che accoglie e promuove la vastità dell?opera felliniana, in un dialogo costante tra diverse forme artistiche in un percorso di ?narrazione? che coinvolge Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e l?area urbana di piazza Malatesta, con il Bosco dei nomi e il grande specchio d?acqua. Per gli ?amanti? del cinema martedì 14 febbraio alle 21 in sala Giulietta al Cinema Fulgor viene proiettato il film 8 ½ di Federico Fellini, in occasione del 60esimo anniversario dell?uscita del film, la proiezione è a ingresso libero. Anche il Museo della Città è una miniera di meraviglie che raccontano la storia di Rimini, dalla sezione archeologica con le antiche Domus fino al Novecento, passando per la Pinacoteca, dove si possono ammirare i capolavori della Scuola Riminese del Trecento, preziose opere di Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Guido Cagnacci, il Centino, il Guercino e Simone Cantarini. Da non perdere l'area archeologica della Domus del Chirurgo, che ha restituito gli strumenti del lavoro di un chirurgo che operava all'interno di un'abitazione di Ariminum del III secolo, destinata in parte all'esercizio della professione medica e farmaceutica. Per gli amanti del contemporaneo San Valentino è l?occasione per visitare il PART, Palazzi dell?Arte di Rimini, lo spazio museale che raccoglie le opere di arte contemporanea della collezione Fondazione San Patrignano nei riqualificati Palazzi del Podestà e dell?Arengo e nell?annesso Giardino delle Sculture.

Durante la visita ai Musei è inoltre possibile ammirare diverse mostre, da Amarcord Disegnato, che celebra il film capolavoro di Fellini, di cui quest?anno cadono i primi cinquant?anni, con 65 dipinti a olio su tavola e tela realizzati da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini ed esposti al Palazzo del Fulgor, alla Rimini Ritrovata (Galleria dell?immagine), con immagini di una Rimini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi, illustre riminese di cui ricorre il centenario della nascita.

Tra le iniziative del weekend più romantico dell'anno, da non perdere, domenica 12 gennaio, la colazione più esclusiva di Rimini, la Colazione gourmet al Teatro Galli per incominciare la giornata con gusto, mentre ci si affaccia alle finestre per ammirare la magica vista su Piazza Cavour (orario: ore 9.30 - 11:30)

Le iniziative proseguono con una visita guidata alla città per innamorati, dal titolo "Amore e Potere: Sigismondo e Isotta", dedicata a una storia d?amore intrigante ed emozionante, quella tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468. A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore verrà narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d?arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura. La figura di Isotta ha infatti ispirato anche il poeta Ezra Pound nei suoi canti malatestiani.

La visita viene proposta nel week-end, il sabato pomeriggio, 11 febbraio, con ritrovo (ore 15:30) e ancora domenica mattina, 12 febbraio (ore 10:30).

Sempre domenica, alle ore 11:00, è possibile ammirare e scoprire la storia del Teatro Galli in una visita tra gli stucchi e i palchi del teatro ottocentesco progettato dall?architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Per partecipare alla visita è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali.

Per gli ?amanti? della musica, martedì 14 febbraio proprio il Teatro Galli ospiterà la performance di un grande artista, sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022: Claudio Baglioni che si esibirà in ?Dodici Note Solo Bis? con voce, pianoforte e altri strumenti, proponendo le composizioni più preziose della sua straordinaria carriera (ore 21:00).

Per la gioia dei bambini in centro storico è ritornata la giostra francese che rimarrà in piazza Cavour per tutto il periodo di Carnevale.