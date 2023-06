La tradizione è servita con "SantaPiada": torna l'appuntamento goloso con il pane di Romagna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Santarcangelo di Romagna

La città di Santarcangelo "si veste a festa" ed è pronta a celebrare nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 giugno il rotondo e appetitoso pane di Romagna con “SantaPiada”.

La tradizione, per l'occasione, invaderà il centro cittadino con la fragranza di questo prodotto gastronomico presente sin dall'antichità sulle più povere tavole di Romagna, attraverso la realizzazione di gustose piadine realizzate da parte delle realtà commerciali storiche e più recenti presenti in città.

Il tutto sarà impreziosito dai ritmi calzanti di musica tradizionale romagnola, trampolieri e spettacoli di danza; si potrà respirare la genuina aria di campagna attraverso la presenza di animali della fattoria e durante le giornate di manifestazione, adulti e piccini potranno intrattenersi con giochi di legno e “Zùg d’una volta”. Inoltre, avranno la possibilità di cimentarsi in alcuni laboratori di padina (giovedì 15 giugno, presso il MET) da parte di alcune adzore che per l'occasione, condivideranno con coloro che vorranno cimentarsi in questa esperienza culinaria, le proprie abilità "antichi saperi". Tra una piadina e l'altra, ci sarà anche la possibilità di dare uno sguardo al futuro con uno show cooking, collegare il passato al presente con i VintageSelfie sugli sfondi di una Santarcangelo d’epoca e scatenarsi nella serata di venerdì 16 giugno con un flashmob, sulle note di "Romaga Mia" del Maestro Secondo Casadei.

Ma soprattutto non mancherà la Regina della festa, la strepitosa piadina.