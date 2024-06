La tradizione è servita con "SantaPiada": torna l'appuntamento goloso con il pane di Romagna

La città di Santarcangelo "si veste a festa" ed è pronta a celebrare nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 giugno il rotondo e appetitoso pane di Romagna con “SantaPiada”.

La tradizione, per l'occasione, invaderà il centro cittadino con la fragranza di questo prodotto gastronomico presente sin dall'antichità sulle più povere tavole di Romagna, attraverso la realizzazione di gustose piadine realizzate da parte delle realtà commerciali storiche e più recenti presenti in città.

Le novità dell'Edizione 2024 sarannno incentrate attorno all'incremento del numero degli stand presenti, saliti a ben 14 piadinerie (ognuna con 3 gusti speciali da proporre) e l'animazione, che quest'anno sarà suddivisa nelle due giornate: venerdì 28 giugno sarà dedicata ai ritmi della discoteca di Santarcangelo Odeon e proporrà musica Anni '80 e '90 in varie zone del centro; mentre sabato 29 giugno si farà ritorno alla musica tradizionale romagnola che risuonerà (accompagnato dalla scuole di ballo locali) in piazza e nelle vie del centro; infine un'illuminazione ad hoc, che riprende i disegni di Tonino Guerra, accenderà ogni angolo dei borghi della città clementina.

Durante le giornate di manifestazione, non mancheranno gli intrattenimenti anche per i più piccini attraverso lo spettacolo di burattini ed anche la possibilità di intrattenersi con giochi di legno, i cosiddetti “Zùg d’una volta”.

Come illustrato da Eugenio Tontini - Presidente dell'Associazione culturale FoCus, anche quest'anno SantaPiada avrà un'anteprima culturale presso il MET, il Museo etnografico di Santarcangelo. Infatti, nella serata di sabato 22 giugno si terrà la "Festa del Grano" con stand della piadina, musica e spettacoli per tutte le età.

"SantaPiada è una festa che vuole celebrare la qualità della Piadina di Santarcangelo" come illustrato da Alex Bertozzi e come ribadito da Massimiliano Mussoni, cuoco dello storico ristorante "La Sangiovesa", e nuova entrata fra gli stand delle piadineria di quest'anno, che incalza dicendo che, a Santarcangelo, la piadina rappresenta un ponte d'incontro ideale, e molto gustoso, fra tutte le "lavorazioni" presenti in Romagna.

A concludere la conferenza anche gli importanti interventi della rappresentante del Consorzio "Piadina Romagnola IGP" che ha voluto sottolineare la qualità del nostro prodotto/simbolo della Romagna e di come "SantaPiada" rispetti in pieno questi valori; qualità dei prodotti che è anche alla base dell'intervento vice direttore di Coldiretti Giorgio Ricci che ha trovato in "SantaPiada" un ottimo veicolo per esaltare, e far apprezzare, i frutti della bella terra di Romagna.