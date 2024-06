Alla scoperta dell'aeroporto fantasma della città, se ne parla alla Biblioteca Comunale

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione e divulgazione della memoria storica del Novecento, l'Associazione Nazionale Faleristica propone un incontro di approfondimento di storia misanese dal titolo "Santamonica: l'aeroporto fantasma", a cura di Pierpaolo Maglio e Giovanni Bilancioni.

Trattando un interessante argomento di storia locale inscritto nella storia più ampia della Seconda Guerra Mondiale, i relatori spiegheranno le ragioni e le circostanze nelle quali venne costruito, utilizzato ed in seguito abbandonato un aeroporto militare strategicamente importante, situato nella zona dell'attuale circuito motociclistico "Misano World Circuit Marco Simoncelli".

Racconteranno inoltre la storia dei piloti statunitensi impiegati nelle missioni, tutti di pelle nera, così come i meccanici, e delle lotte sociali che affrontarono contro la segregazione razziale.

L'iniziativa fa parte del progetto "Gotica 80", per gli 80 anni del passaggio della linea Gotica in provincia di Rimini.

Ingresso libero, senza prenotazione

Pierpaolo Maglio, avvocato riminese, collabora con il sito di informazioni aeronautiche The Aviationist, con la rivista Storia Militare e con la rivista dell'ANAE. Ha pubblicato con la casa editrice tedesca Airdoc "Italian Air Force F-104G Startfighter" e altri 5 libri di storia aeronautica fra i quali "100 anni di aeronautica a Rimini". Riconosciuto come memoria storica del 5° stormo, nel 2020 ha ricevuto in dono la collezione privata di libri e manoscritti del Generale Giuseppe Pesce, fondatore del MUSAM, museo dell'aeronautica a Vigna di Valle.

Giovanni Bilancioni, commercialista nato a San Clemente, appassionato di aeronautica e storia moderna, ha raccolto numerose testimonianze riguardanti gli anni della guerra dai contemporanei e dal padre, che partecipò alla costruzione della pista dell'aeroporto di Santamonica.

Gotica 80 è un progetto dell'Associazione Nazionale Faleristica con il Patrocinio di: Ministero della Difesa, Regione Emilia Romagna, Ambasciata Neozelandese, 8 Comuni della Provincia di Rimini (Rimini, Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, Verucchio, Sassofeltrio, Montescudo Montecolombo, Saludecio, Coriano) Archivio di Stato di Forlì Cesena, quattro Istituti nazionali d'arma e combattentistici (Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, Istituto della Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, U.N.U.C.I., A.N.A.E.)