Torna "SantarcanGelato", la festa più dolce dell'estate

Si è tenuta nella mattinata di giovedì 11 agosto, la conferenza stampa dell'edizione 2022 di SantarcanGelato che torna dopo 2 anni di stop forzato a rallegrare grandi e piccoli.



E lo fa, venerdì 19 e sabato 20 agosto con due importanti novità, riguardanti l'animazione, illustrate da Marco Adelfio (gelatiere e membro del Direttivo di Città Viva): "Nelle due serate avremo due attrazioni di primo livello: venerdì 19 sarà presente "Bimbobell" personaggio storico e di sicura attrattiva; mentre sabato 20 agosto 60 bambini avranno modo di costruire una macchinina di cartone, personalizzarla e poi potranno gustarsi un film che verrà proiettato sotto l'arco Ganganelli come una sorta di Drive-in".



Successivamente Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, ha voluto sottolineare l'importanza del Gelato di Santarcangelo e della presenza delle gelaterie clementine: "La produzione di gelato artigianale a Santarcangelo è da sempre un punto di forza della nostra Città. Abbiamo tante gelaterie e tutto di ottimo livello. Dentro a SantarcanGelato saranno presenti ben 7 di queste gelaterie, da quelle storiche e quelle più recenti: Caffè Centrale, Claretta, Le Delizie, Dolcemente, Latte Più, Puro & Bio e Fresh Mavi. A queste va poi aggiunta una postazione nata dalla collaborazione fra l'associazione "Celiaci di Santa" e la ProLoco e che proporrà due gusti completamente Gluten Free."



SantarcanGelato 2022 godrà del supporto del nuovo partner tecnico "Dulca", importante marchio della gelateria e nota azienda del territorio che ha già legato a Santarcangelo il suo marchio comparendo sulle divise del Santarcangelo Basket, gli Angels. "L'obiettivo della nostra azienda" come dichiarato da Marina, rappresentante di Dulca "è quello di sostenere il territorio e le sue attività di bar, pasticcerie e hotel attraverso la qualità dei prodotti".

Come co-organizzatore Filiberto Baccolini, presidente della ProLoco, tende a sottolineare il carattere popolare di SantarcanGelato, aperto non solo alle famiglie ma a tutti quanti. Un evento che si va ad inserire in un'estate già ricchissima e a completamento dell'offerta santarcangiolese.



Ha concluso poi l'assessore Garattoni in rappresentanza dell'amministrazione comunale: "SantarcanGelato, come molti altri eventi estivi, nasce dalla collaborazione di tante realtà di Santarcangelo, dagli organizzatori (Città Viva e ProLoco), agli sponsor, ai partner, alle associazioni di categoria... a dimostrare come il nostro paese riesca a creare eventi così belli, diversi e popolari proprio perché mettono insieme tutti quanti con grande partecipazione ed entusiasmo".



Dopo i dovuti ringraziamenti ai partner, agli sponsor e alle associazioni di categoria (Confesercenti e CNA), Adelfio ha invitato tutti a fare un passeggiata in centro a Santarcangelo, con parenti e amici, nelle sere di venerdì 19 e sabato 20 agosto e gustarsi i 16 nuovi gusti di gelato artigianale, di eccezionale qualità, che verranno proposti in esclusiva in queste due serate.

Ecco i gusti presentati:

Caffè Centrale (Piazza Ganganelli)

- "Pistacchio Cervia"

Pistacchio al sale dolce di Cervia

- "Millefoglie allo Zabaglione"

Zabaglione con millefoglie e crumble di caramello

Claretta (Piazza Ganganelli)

- "Pomodoro e basilico"

- "Squacquerone, pesca e piadina croccante"

Dolcemente (Via Don Minzoni)

- "Passion-Yogurt"

Yogurt greco al frutto della passione e scaglie fondenti (gluten free)

- "Fiordi-Pecan"

Fiordilatte al basilico e crunch alle noci Pecan

Fresh Mavi (via Cavour)

- "Zafferana"

Ricotta di pecora e Zafferano di Santarcangelo con lampone e biscotto alla cannella

- "Imbariegot"

Crema al Cognac e vaniglia, con variegato pera e gocce di cioccolato

Latte più (via Don Minzoni)

- "Crema di riso"

Crema di riso con scorza di limone e mandorle tostate

- "Delizioso"

Mascarpone con fichi caramellati e mandorlato al cioccolato

Le Delizie (via Battisti)

- "Ricotta e lime"

- "Cioccoberry"

Cioccolato e mirtilli con crumble

Puro & Bio (via Matteotti)

- "Arriva lui... Bello bello!"

Crema con vaniglia di Thaiti salsa di maracuja e scaglie di cocco

- "Sicilia"

Mandorla con crema di pistacchio e mandorle pralinate

Celiaci di Santa-Pro loco (Piazza Ganganelli) (gluten free)

- "Banana e crema al caramello"

- "Melone"





Programma:

Venerdì 19 agosto



dalle ore 20:00 - Piazza Ganganelli

Mercatino dei bambini

dalle ore 20:00 - Via Matteotti

I giochi di legno di una volta

dalle ore 20:00 - Itinerante

Ariminum Marchin' Band

dalle ore 20:00 - Piazza Ganganelli

Il Mercato di SantarcanGelato

dalle ore 20:00 - Via Battisti

Percorso Psicomotorio per bambini

(a cura di Mucca Dance)

dalle ore 21:00 - Piazza Ganganelli

BimboBell Show

dalle ore 21:00 - Itinerante

Jgor il trampoliere

dalle ore 21:00 - Via Don Minzoni

Hans Delbruck (Duo)



Sabato 20 agosto

dalle ore 19:45 - Piazza Ganganelli

Pallacanestro con gli Angels

dalle ore 20:00 - Via Matteotti

I giochi di legno di una volta

dalle ore 20:00 - Piazza Ganganelli

Il Mercato di SantarcanGelato

dalle ore 21:00 - Piazza Ganganelli

Drive In Kids "MarbreBlond"

Proiezione del film "Wonder Park"

dalle ore 21:00 - Itinerante

Jgor il trampoliere

dalle ore 21:00 - Via Don Minzoni

Banda Vinaccia (Duo)

dalle ore 21:00 - Via Battisti

Spettacolo di Musica e Danza Flamenco

(a cura di "Viento del Sur")