Appuntamento con il "Capodanno dell'estate di Santarcangelo": torna "SantarcanGelato", la festa più dolce dell'estate

Si è tenuta, nella mattinata di mercoledì 23 agosto, la conferenza stampa dell'edizione 2023 di SantarcanGelato che torna dopo il grande successo della scorsa edizione a rallegrare adulti e piccini.



E lo fa, venerdì 25 e sabato 26 agosto con due importanti conferme, riguardanti l'animazione, illustrate da Alex Bertozzi (Presidente di "Città Viva"): "Nelle due serate ritroveremo le attrazioni che, lo scorso anno, anno conquistato tutti: venerdì 25 agosto tornerà il Drive-In, in piazza Marini, con la possibilità di costruirsi la propria macchina in cartone e gustarsi la visione del film della Pixar "Luca"; mentre sabato 26 agosto sarà presente "Bimbobell", personaggio storico che lo scorso anno ha entusiasmato Piazza Ganganelli.

Successivamente Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, ha voluto sottolineare l'importanza del Gelato di Santarcangelo e della presenza delle gelaterie clementine: "La produzione di gelato artigianale a Santarcangelo è da sempre un punto di forza della nostra Città. Abbiamo tante gelaterie e tutto di ottimo livello. Dentro a SantarcanGelato saranno presenti ben 7 di queste gelaterie, da quelle storiche e quelle più recenti: Caffè Centrale, Claretta, Le Delizie, Dolcemente, Latte Più, Puro & Bio e Fresh Mavi. A queste va poi aggiunta una postazione nata dalla collaborazione fra l'associazione "Celiaci di Santa" e la ProLoco e che proporrà due gusti completamente Gluten Free." Infine anche Dulca, partner tecnico di Santarcangelo, proporrà una larga selezioni di gusti presso la sua postazione in Piazza Ganganelli.



SantarcanGelato 2023 godrà ancora del supporto del nuovo partner tecnico "Dulca", importante marchio della gelateria e nota azienda del territorio che ha già legato a Santarcangelo il suo marchio comparendo sulle divise del Santarcangelo Basket, gli Angels. "L'obiettivo della nostra azienda" come dichiarato da Marina, rappresentante di Dulca "è quello di sostenere il territorio e le sue attività di bar, pasticcerie e hotel attraverso la qualità dei prodotti".

Come co-organizzatore Filiberto Baccolini, presidente della ProLoco, tende a sottolineare il carattere popolare di SantarcanGelato, aperto non solo alle famiglie ma a tutti quanti. Un evento che si va ad inserire in un'estate già ricchissima e a completamento dell'offerta santarcangiolese.

L'edizione di quest'anno, come ribadito da Marco Adelfio (gelatiere e membro del direttivo di "Città Viva"), avrà importanti novità, dall'introduzione dei food truck ad una marcata animazione in centro, sia per i più piccoli che per gli ospiti più grande e, inoltre, SantarcanGelato non si concluderà sabato 26 agosto, bensì avrà la sua conclusione il giorno successivo (domenica 27 agosto), presso il Museo Etnografico di Santarcangelo che ospiterà l'atto conclusivo (dalle 18:00 alle 20:30), con vetrine di gelato, giocolieri, truccabimbi, bolle giganti e tanto altro, per poter concludere al meglio quello che ormai è diventato il "Capodanno dell'Estate di Santarcangelo"

Ha concluso poi l'assessore Garattoni in rappresentanza dell'amministrazione comunale: "SantarcanGelato, come molti altri eventi estivi, nasce dalla collaborazione di tante realtà di Santarcangelo, dagli organizzatori (Città Viva e ProLoco), agli sponsor, ai partner, alle associazioni di categoria... a dimostrare come il nostro paese riesca a creare eventi così belli, diversi e popolari proprio perché mettono insieme tutti quanti con grande partecipazione ed entusiasmo".

Dopo i dovuti ringraziamenti ai partner, agli sponsor e alle associazioni di categoria (Confesercenti e CNA), Adelfio ha invitato tutti a fare un passeggiata in centro a Santarcangelo, con parenti e amici, nelle sere di venerdì 25 e sabato 26 agosto e gustarsi i nuovi gusti di gelato artigianale, di eccezionale qualità, che verranno proposti in esclusiva in queste due serate.

I gusti presentati:

Gelateria Claretta (Piazza Ganganelli)

Poppy: Caramello con fiocchi di sale dolce e pop corn

Fabula (vegan): Gelato fondente crema al burro d’arachidi e lamponi



Poppy: Caramello con fiocchi di sale dolce e pop corn Fabula (vegan): Gelato fondente crema al burro d’arachidi e lamponi Gelateria Dolcemente (via Cavour)

Papua (vegan): Fiordicocco & Maracuja

Cataluna: Cremino di crema catalana



Papua (vegan): Fiordicocco & Maracuja Cataluna: Cremino di crema catalana Gelateria Fresh-Mavi (via Cavour)

Futtitinni: Mandorla di Avola, infusione di gelsomino, limone Verdello e Amaro Averna

Sarà il Brodo: Gelato al cappelletto in brodo, con crema di ricotta, parmigiano reggiano, noce moscata e scorza di limone

Futtitinni: Mandorla di Avola, infusione di gelsomino, limone Verdello e Amaro Averna Sarà il Brodo: Gelato al cappelletto in brodo, con crema di ricotta, parmigiano reggiano, noce moscata e scorza di limone Gelateria Latte Più (via Don Minzoni)

Da Nord a Sud: Nocciola, cremino al pistacchio e croccante salato

Bianco Brutto Ma Buono: Mascarpone, gianduia e brutti ma buoni

Da Nord a Sud: Nocciola, cremino al pistacchio e croccante salato Bianco Brutto Ma Buono: Mascarpone, gianduia e brutti ma buoni

Gelateria Le Delizie (via Don Minzoni)

Blondie: Mascarpone al profumo di rum e pesche

Capogiro: Nutella con lamponi e crumble di pistacchio



Blondie: Mascarpone al profumo di rum e pesche Capogiro: Nutella con lamponi e crumble di pistacchio Gelateria Puro & Bio (via Matteotti)

Alba87: Crema della nonna con Alba 87 (gin ai fiori di Albana) e fava di cacao

Romagna "Tin Bota": Mascarpone, basilico fresco e noci Pecan