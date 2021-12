Santarcangelo a Capodanno festeggia i trent’anni dei Mutoid

Il Capodanno a Santarcangelo sarà una festa dedicata alla Mutoid Waste Company. La notte di San Silvestro sarà animata dagli abitanti di Mutonia che, per quattro giorni, traslocherà in piazza Ganganelli: dal 30 dicembre al 2 gennaio le opere e le installazioni del gruppo di scultori e performer internazionali potranno infatti essere ammirate sia nella piazza centrale che sotto i portici del Comune. Arrivati a Santarcangelo nel 1990 invitati dal Festival del teatro in piazza, i Mutoid non se ne sono più andati, fondendosi alla comunità locale che li ha accolti e difesi nei momenti più delicati della loro storia. L’Amministrazione comunale gli ha tributato la massima onorificenza cittadina con l’assegnazione dell’Arcangelo d’oro nel 2020, e durante l’ultima edizione del festival, Mutonia è diventata l’ambientazione di due spettacoli indimenticabili. Con il tributo previsto per la notte di Capodanno si completa il ciclo dei festeggiamenti per il trentennale.

“Il fuoco a Santarcangelo” è il titolo del Capodanno santarcangiolese, tra gli appuntamenti principali della rassegna “LòMM” – lume, luce, fuoco del camino che si trasformerà nel fuoco dei Mutoid – il ricco programma di iniziative ed eventi del periodo natalizio.

L’evento clou del Capodanno è in programma alle 23,15 del 31 dicembre in piazza Ganganelli, con l’installazione luminosa “Leaps of fire” della Mutoid Waste Company, che conclude i festeggiamenti per i suoi trent’anni di presenza a Santarcangelo. La festa proseguirà con dj set in via di definizione a cura di Bradipop club, Afrofellonike e Speak easy and dance loud.

Le modalità di accesso e partecipazione alla serata, attualmente in corso di definizione, saranno rese note nei prossimi giorni.

“Leaps of fire”: l’installazione non vanta solo scenografie ad alto impatto ma anche la narrazione di una storia che corre lungo la linea del tempo fin dagli albori della storia dell’umanità, dal primo falò del paleolitico fino alla disfatta provocata dal rogo nucleare (e oltre !?) con il fuoco a dominare le scene.

Del resto, fin dagli albori dell'umanità la scoperta del fuoco ci ha accompagnati, consentendoci di plasmare la natura che ci circonda e assoggettare le creature a noi ostili. Perché il fuoco è uno scudo sollevato contro l'oscurità, il freddo e i pericoli della natura. Ma allo stesso modo tutti sanno che giocare col fuoco è pericoloso.

Il gruppo “Games with flames” è il protagonista della scena. Oltre a divertire, l’installazione intende sensibilizzare il pubblico sui problemi che affliggono la società attuale con un’incognita all’orizzonte: in un futuro non troppo lontano, la società a cui noi tutti siamo abituati, tanto agiata quanto controversa e cristallizzata nell’illusione di uno sviluppo non più sostenibile, potrebbe bruscamente cessare d'esistere.

La musica che accompagna l’installazione è stata composta in esclusiva da Andy Macfarlane, cantante e chitarrista (Hormonauts, Rock'n'roll Kamikaze). L’attesa per l’arrivo del nuovo anno passa anche per le tavole imbandite in occasione del tradizionale cenone di fine anno. Anche a Capodanno l’offerta enogastronomica che proporranno bar, ristoranti e osterie di Santarcangelo è davvero notevole, tale da garantire proposte che spaziano dalla prima serata a tavola fino a tarda notte grazie ai dj set diffusi.