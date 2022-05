Santarcangelo accoglie il Giro d’Italia vestita di rosa e con tante iniziative  collaterali

È tutto pronto per l’11^ tappa del 105° Giro d’Italia, che partirà da Santarcangelo mercoledì 18 maggio per raggiungere Reggio Emilia dopo 201 km: è la seconda volta che il Giro parte da Santarcangelo, 25 anni dopo la cronoscalata Santarcangelo-San Marino del maggio 1997.

Santarcangelo accoglierà il Giro d'Italia vestita completamente di rosa: il centro città è stato decorato con una miriade di bandierine rosa grazie all’impegno di Città Viva, mentre l'Arco Ganganelli e il Municipio sono illuminati con il colore del Giro per salutare la partenza della tappa del 18 maggio. Le vetrine dei negozi, inoltre, saranno decorate a tema con le bottiglie di spumante e i gadget in rosa forniti da Astoria Wines, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

Diversi anche gli allestimenti lungo il percorso del Giro, alcuni visibili dalla strada altri che potranno essere apprezzati grazie alle riprese aeree. Tra questi ultimi rientra la scritta “Santarcangelo saluta il Giro” lunga 75 metri – tre volte la Torre civica di Santarcangelo – realizzata lungo la via Emilia dell’impresa Agri Ubaldi srl (sponsor tecnico del Comitato di tappa) con 220 balle di paglia. Dal cielo saranno visibili anche il banner promozionale “Bike Romagna” di Visit Romagna e la scritta “Santarcangelo” sulle luminarie realizzata da Città Viva. Dalla strada, invece, saranno visibili i grandi manifesti istituzionali collocati in tre punti del centro città e il manifesto rosa “Santarcangelo saluta il Giro” lungo la via Emilia.

Per il passaggio del Giro, inoltre, sono state realizzate due t-shirt celebrative, di cui una a cura di Fondazione Culture Santarcangelo in collaborazione con Eron. L’artista ha scelto di riprodurre sulla maglietta l’opera “Tower to the people”, che ricorda il gesto di chi vince dopo una fatica e grazie alla presenza delle rose rimanda al colore simbolo del Giro: la t-shirt porta quindi con sé un messaggio sociale e di pace attraverso lo sport. È invece dedicata alla Coppa della Pace la seconda maglietta, realizzata da Città Viva insieme a Fratelli Anelli per celebrare, oltre al Giro d'Italia, la cinquantesima edizione della manifestazione ciclistica. Il percorso di avvicinamento all’11^ tappa del Giro d’Italia è cominciato nelle scorse settimane con i laboratori dedicati alle scuole. La scuola media Franchini ha organizzato percorsi di educazione artistica dedicati alla bicicletta nella storia dell'arte e alla realizzazione di “autoritratti a pedali” da parte degli alunni, visibili presso la biblioteca Baldini e sul sito https://smstfranchini.edu.it/giro-ditalia/. Le classi terze della scuola Pascucci, invece, hanno partecipato al laboratorio “Ruote in testa. Autoritratto sostenibile” proposto dai Musei comunali: dopo aver ascoltato alcune letture dal libro “Più veloce del vento”, bambini e bambine hanno utilizzato materiali di recupero per realizzare i loro autoritratti in bicicletta, che sono esposti sempre in biblioteca Baldini e al Museo etnografico fino al 29 maggio.

Inizia invece con l’anteprima oggi (venerdì 13 maggio) la 33^ edizione di Balconi Fioriti, che per l’occasione si tinge di rosa: gli operatori della fiera indosseranno “parananze” a tema per salutare il Giro d’Italia, mentre alcuni balconi del centro storico presenteranno allestimenti dedicati. In programma anche tre passeggiate alla scoperta del territorio: “I luoghi della conservazione: di necessità virtù” condotta dalla Pro Loco nelle grotte più misteriose della città (sabato 14 maggio alle ore 16); “Pronti all’Uso. Per strade e sentieri: natura, bellezza e identità”, passeggiata intorno al fiume Uso e laboratori per famiglie organizzata da Met e Comunità educante territoriale (sabato 15 maggio, ore 9); “I Malatesta: le donne, i cavalier, l’arme e gli amori” lungo le vie della cittadella medievale, alla scoperta di antiche porte cittadine, granai, bastioni e torri, ancora a cura della Pro Loco (sabato 15 maggio, diversi turni).

Per ragazzi e ragazze che vogliono misurarsi con lo skateboard, invece, sono previsti i due open day “Sk8 & Fun!” sabato 14 e 21 maggio, a partire dalle ore 15,30 al parco Spina: nell’ambito del progetto di politiche giovanili “T.anti corpi. Assembramenti culturali e laboratori di comunità”, i maestri della Skate School di Cesena saranno a disposizione dei partecipanti che vorranno per avvicinarsi a questo sport o migliorare la propria tecnica.

Nel pomeriggio di martedì 17 maggio, quando mancherà ormai solo un giorno all’arrivo del Giro, il centro si animerà con due iniziative speciali: gli “Aperitivi in rosa” promossi da Città Viva nei locali del centro e il “Villaggio in rosa” nelle vie del centro commerciale naturale, dove sarà possibile trovare gli stand promozionali delle realtà partner e degli sponsor locali del Comitato di tappa. Entrambe le iniziative proseguiranno anche mercoledì 18 maggio in concomitanza con la partenza della tappa.

L’ultimo evento della vigilia, martedì 17 maggio alle ore 21,15, sarà la presentazione del volume “Quasi nemici. Le grandi rivalità (pubbliche, private e molto spericolate) che hanno infiammato la storia del ciclismo” (Minerva Editore). Nella sala Baldini della biblioteca, l’autore e giornalista Dario Ceccarelli dialogherà con Luciano Clerico e Davide Cassani, ex ciclista già commissario tecnico della nazionale.

Il grande giorno, mercoledì 18 maggio, comincia già alle ore 9 con l’apertura dello “Start Village”, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia con storia, simboli e gadget relativi alla Corsa Rosa. Alle ore 12,20 la partenza dell’11^ tappa, che prenderà il via dall’Arco Ganganelli, per poi percorrere via Pascoli, via da Serravalle, via Piave, via Silvio Sancisi, via de Bosis, via Battisti, via Ruggeri, via Porta Cervese, via Costa e la via Emilia in direzione Savignano.

Le iniziative organizzate dal Comitato di tappa proseguiranno dopo il passaggio del Giro già venerdì 20 maggio alle ore 16,15 con “Il Museo-Custode”: in programma al Met giochi fotografici alla scoperta del patrimonio museale per bambini dai 6 anni, in occasione della Giornata internazionale dei Musei.

Il gran finale tra sabato 28 e domenica 29 maggio, con tre iniziative legate al mondo dello sport: in entrambe le giornate lo Sferisterio ospiterà “Santarcangelo in Vespa: benvenuti a casa nostra”, 7° Vespa raduno nazionale, con visita guidata alle grotte e al centro storico e Vespa Tour sulle colline, a cura del Vespa Club di Santarcangelo in collaborazione con la Pro Loco.

Domenica 29 maggio dalle ore 8 in piazza Ganganelli ancora protagonisti i motori con il 40° Memorial Bisulli, raduno turistico itinerante di auto e moto d’epoca con prove di regolarità, organizzato dal Rally Driver Team-HF Club. Dalle ore 13,30, invece, spazio nuovamente alle due ruote con un altro appuntamento molto atteso: la 50^ Coppa della Pace / 47° trofeo Fratelli Anelli, gara ciclistica internazionale per dilettanti under 23 che concluderà nel migliore dei modi il lungo programma dedicato all’11^ tappa del Giro d’Italia. Nell’occasione, sotto il porticato dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (via Battisti 5), dal 14 al 29 maggio sarà possibile visitare una mostra dedicata ai cinquant’anni della manifestazione.