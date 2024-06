Santarcangelo, al Musas Michele Lanzinger

Arriva direttamente dal Muse di Trento il relatore principale dell’incontro “La cultura dei musei tra oggi e domani” in programma alle ore 18 di venerdì 14 giugno al Musas: sarà infatti il geologo e antropologo Michele Lanzinger, fondatore e direttore dal 2013 al 2024 del Muse di Trento, nato dal precedente Museo tridentino di scienze naturali.



Lanzinger illustrerà proprio la trasformazione attuata dal punto di vista architettonico e culturale del Muse, che oggi è uno dei musei italiani più famosi e più visitati, che ma costituisce anche un imprescindibile modello per tanti istituti culturali. Il progetto di Lanzinger trova nella sostenibilità la sua parola d’ordine, a partire dall’architettura dell’edificio, progettato da Renzo Piano e costruito seguendo tecniche volte ad assicurare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Il percorso espositivo, sviluppato nei sei piani del museo e dedicato a natura, scienza e sostenibilità, la ricerca scientifica e le iniziative rivolte al pubblico trovano spunto nei temi più attuali e urgenti.



Questa visione innovativa dei musei, capaci di interpretare il loro ruolo sociale nel contemporaneo e di mettere il visitatore al centro come soggetto attivo, caratterizza anche l’attuale impegno di Lanzinger come presidente di Icom Italia (International Council of Museum), un network che unisce i musei nazionali e internazionali supportandoli attraverso linee guida e occasioni di incontro e formazione.



L’incontro in programma al Musas rappresenta un’opportunità unica per tutti di conoscere un’esperienza culturale innovativa direttamente da chi ne è stato protagonista.