Santarcangelo, al via i concerti del Campus internazionale di musica

A partire da giovedì 11 agosto al via a Santarcangelo il programma di concerti del Campus internazionale di musica organizzato dall’associazione Classic All Music in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per la direzione artistica di Claudio Casadei. Docenti e allievi provenienti da tutta Italia si cimenteranno in lezioni individuali, musica da camera e orchestra, per poi esibirsi in un programma di concerti che proseguirà fino al 22 agosto, con undici appuntamenti di cui dieci a ingresso libero.

Giovedì 11 agosto i primi due concerti: alle ore 18:30 nell’aula magna dell’"Itse Molari" si esibirà la junior orchestra diretta da Silvia leoni, mentre alle ore 21:30 presso il porticato dello Iat in via C. Battisti toccherà all’ensemble di trombe diretto da Marco Bellini.

Venerdì 12 agosto al teatro Lavatoio, sarà protagonista la classe di tromba alle ore 20:30, mentre mercoledì 17 agosto sarà la volta di un nuovo doppio appuntamento (sempre al Lavatoio): alle ore 20:30 con il canto lirico e alle ore 21:30 con solisti e musica d'insieme.

Giovedì 18 agosto si prosegue presso il porticato dello Iat, alle ore 21:30 con il concerto di solisti, ensemble di archi e fiati, mentre venerdì 19 agosto nuovamente al Lavatoio toccherà a solisti e musica d'insieme alle ore 20:30.

Sabato 20 agosto alle ore 20:30 ancora solisti e musica d'insieme al Lavatoio, seguiti alle ore 22:30 dalla Rossini Cellos orchestra, diretta da Claudio Casadei.

Domenica 21 agosto nella Corte della Rocca malatestiana, alle ore 18:30 va in scena il grande concerto dell’orchestra d'archi e solisti del Campus internazionale di musica, diretta da Claudio Casadei con i solisti Claude Richard (violino) e Alberto Casadei (violoncello). Il programma della serata prevede la Sinfonia in sol minore per archi e basso continuo, “L'estro armonico” – concerto in si minore per quattro violini, archi e basso continuo – e il Concerto in sib maggiore per violino, violoncello archi e continuo di Vivaldi, la Carmen suite per orchestra d'archi di Bizet e le Danze rumene per orchestra d'archi di Bartok.

A concludere il programma dei concerti, lunedì 22 agosto al Lavatoio (ore 15) la maratona musicale di solisti, ensemble di archi e fiati.