“Santarcangelo Fantastica”: si alza il sipario sulla rassegna dedicata alla cultura, sport e alle tradizioni

Un evento tutto nuovo si prepara a debuttare già nei prossimi giorni: “Santarcangelo fantastica! Il gioco del bracciale nel fumetto” è una rassegna tra cultura, sport e tradizioni che entrerà nel vivo a partire da venerdì 17 a domencia 19 maggio – in concomitanza con la manifestazione "Balconi Fioriti" – dopo l’anteprima al via venerdì 26 aprile con due mostre allestite presso gli spazi del Musas e in Biblioteca Baldini.

L’iniziativa nasce da un gemellaggio del tutto particolare: quello tra la città di Santarcangelo e il fumetto fantasy “Dragonero” (Sergio Bonelli Editore), che tra le attività ricreative presenti nel suo mondo fantastico rievoca l’antico gioco del pallone a bracciale, legato a Santarcangelo da una lunga tradizione nonché dalla presenza di uno Sferisterio perfettamente conservato.

A celebrare questa connessione saranno innanzitutto due mostre: “Santarcangelo Fantastica”, nella Galleria Baldini della Biblioteca da venerdì 26 aprile al sabato 18 maggio, esporrà le tavole di “Dragonero” realizzate per Sergio Bonelli Editore, mentre al Musas dal 26 aprile al 30 maggio sarà possibile ammirare ancora una volta la collezione storica del Museo del pallone a bracciale e tamburello conservata dai Musei comunali.

La rassegna, in ogni caso, entrerà nel vivo nel mese di maggio: venerdì 17 maggio alle ore 21:00 nella sala Wenders del C’entro Supercinema sarà infatti proiettato il docufi­lm “Un trampolino verso la gloria”, con la regia di Piero Barazzoni e la sceneggiatura di Luca Sorcinelli (45'). Il film sarà introdotto da Luca Sorcinelli, autore dell’omonimo libro edito dall’associazione Amici del palone con il bracciale di Mondolfo (Pesaro-Urbino).

L’appuntamento più atteso della rassegna, in programma sabato 18 maggio alle ore 17:00 presso lo spazio conferenze di "Balconi Fioriti" in piazza Ganganelli, è l’incontro con il fumettista Luca Enoch – creatore e sceneggiatore di “Dragonero” – e il disegnatore Gianluca Pagliarani, copertinista della serie. L’incontro, moderato da Giovanni Barbieri, condurrà il pubblico in un viaggio a fumetti dall'antico gioco del pallone a bracciale fino alla serie Bonelli. Prima dell’incontro, alle ore 16,30, sarà possibile prendere parte a una visita guidata alla mostra “Santarcangelo Fantastica” condotta da Enoch e Pagliarani.

A conclusione dell’evento, domenica 19 maggio dalle ore 10:00 nella cornice dello Sferisterio, sarà realizzata una partita dimostrativa di pallone a bracciale organizzata dall’asd “Lorenzo Amati” di Santarcangelo insieme alla Federazione italiana palla a pugno (FIPAP).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

“Santarcangelo fantastica! Il gioco del bracciale nel fumetto” è un’iniziativa organizzata da Comune di Santarcangelo, Fondazione Culture Santarcangelo, Pro Loco Santarcangelo e asd “Lorenzo Amati” con il contributo di “La Sangiovesa – L’osteria di Santarcangelo”. L’immagine del manifesto è realizzata è da Luca Enoch, mentre la grafica dell’iniziativa è a cura di Federico Magli.