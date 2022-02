Santarcangelo festeggia il Carnevale con Mercatino di coriandoli

A Santarcangelo si torna a festeggiare il Carnevale in piazza e per le vie del centro. Non sarà la classica sfilata di carri che lo hanno caratterizzato fino all'edizione 2020 ma sarà comunque un'occasione di gioia e di festa soprattutto per i piccoli.

Da sabato 26 febbraio pomeriggio fino alla domenica 27, in Piazza Ganganelli sarà presente il "Mercatino dei Coriandoli" un mercato speciale a tema Carnevale dove dolciumi e artigianato si legheranno insieme per colorare la Piazza.



In attesa del ritorno ai tradizionali carri Santarcangelo e i suoi ospiti avranno quindi la possibilità di festeggiare un Carnevale a misura di bambino e ricco di colori.