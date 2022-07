Santarcangelo Festival, Teresa Vittucci presenta la prima italiana di Doom - il programma di martedì 12 luglio

Teresa Vittucci sceglie Santarcangelo Festival per la prima rappresentazione italiana di Doom, seconda parte della trilogia sull’elogio alla vulnerabilità inaugurata nel 2019 con l’assolo Hate me, tender. Lo spettacolo si tiene martedì 12 luglio alle 21.30 al Parco Baden-Powell.

La performer e coreografa austro-svizzera, insieme al musicista e artista performativo Colin Self, esplora le origini della femminilità e dell’immagine della donna, partendo dalle figure prototipiche e simboliche di Eva e Pandora, accomunate da un’analoga curiosità. Da un frutto proibito e un vaso dischiuso è nata ed è stata liberata l’espressione primaria della femminilità, ma quale rischio si cela dietro questa liberazione? E quale minaccia?

Unica replica dello spettacolo il 13 luglio alle 22.

Il programma di martedì 12 luglio

In scena in Piazza Ganganelli alle 20.00 I difensori della Terra, lo spettacolo realizzato all’interno del progetto non-scuola del Teatro delle Albe / ZoeTeatro, con la partecipazione di 35 studenti tra gli 11 e i 13 anni della Scuola Media Teresa Franchini di Santarcangelo. La rappresentazione, ispirata al racconto omonimo di Philip K. Dick, si presenta come un gioco teatrale che scaturisce da un litigio immotivato. L’esito del laboratorio porta con sé l’esigenza di stare insieme ed è ambientato in un presente complesso che può aprire le porte ad un futuro meraviglioso.

Terzo appuntamento con i concerti gratuiti allo Sferisterio. Alle 22.30 sul palco si esibirà il duo tedesco BLIND&LAME, formato da madre e figlia, Gika e Lucy Wilke. Dichiarando esplicitamente le rispettiva disabilità, come il nome della band suggerisce, le artiste raccontano attraverso la musica le battaglie affrontate per dimostrare di essere semplicemente come le altre donne. Le diverse sonorità che combinano vanno dal cantautorato pop alla rumba gipsy, dallo swing al soul. Lucy Wilke, non solo musicista ma anche attrice, danzatrice, performer, autrice e regista, sarà impegnata dal 15 luglio nello spettacolo SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP, con Pawe? Dudús e Kim Twiddle.

Prosegue Death and Birth in My Life, la performance video proposta da Mats Staub per le case di Santarcangelo, in programma alle 15:00 al Circolo Santabago (Contrada dei Fabbri 11), alle 16:00 al Ristorante Il Passatore, alle 16:30 e alle 20:00 all’appartamento di Via Matteotti 11. In replica alle 20.30 New Creation, la performance site-specific di Anna Karasi?ska presso il sito Buzzi-Unicem.

Continuano le attività collettive e rituali di THE OFF-TEMPLE, organizzate da Bebe Books dalle 9.30 alle 12.30 presso la struttura esterna del Supercinema. È in programma dalle 12.00 alle 15.00 presso il Supercinema il workshop proposto da QUEEREEOKÉ, punto di riferimento della club e party culture tedesca. QUEEREEOKÉ si pone l’obiettivo di offrire alle comunità queer una via di fuga dalle narrazioni tossiche, acquisendo potere e consapevolezza. Il workshop si propone di aumentare l’autostima e di incentivare il processo di guarigione dalle micro-aggressioni quotidiane. Si concentrerà sui punti di forza e le potenzialità individuali dei partecipanti, nonché su un senso di solidarietà comunitaria, utilizzando il movimento, la meditazione, la voce e l’espressione artistica (per info e prenotazioni santarcangelofestival.com).

Alle 15.00 presso il cortile della Scuola Pascucci è previsto il talk Archivi del passato - Archivi del futuro dedicato alla digitalizzazione degli archivi teatrali. All’incontro – coordinato dall’archeologa Cristina Ambrosini e dall’archivista Francesca Ricci – prenderanno parte Roberto Naccari, Eugenio Tontini, Cristina Valenti e Luca Sandoni. Il talk è pensato per immergersi nel mondo degli archivi: spazi che racchiudono la storia di personaggi che hanno lasciato il segno, che conservano antichi manoscritti e li rendono fruibili tramite il digitale, che parlano di identità e che possono favorire la promozione di un territorio.

Ultimo evento della serata, il dj set di SATAMUSICA, da mezzanotte presso IMBOSCO al Parco Baden-Pawell.