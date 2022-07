Santarcangelo Festival, il progetto site-specific "L'Age d'or" alle Befane e molti altri eventi - il programma di mercoledì 13 luglio

Ne L’Âge d’or, Igor Cardellini e Tomas Gonzalez mettono in discussione le basi degli ideali neoliberali svolgendo tour guidati in banche, uffici, centri commerciali: spazi funzionali invisibili, che spesso sfuggono alla nostra attenzione, pur essendo densi dello spirito di questo tempo. In occasione di Santarcangelo Festival, la “visita-performance” si svolgerà presso Le Befane Shopping Centre di Rimini. Si parte dall’architettura dell’edificio per fare emergere, ricomporre e decostruire gli universi sociali che esso accoglie, delimita, attiva o regola. Proprio come in un tour guidato tra le bellezze archeologiche, gli spettatori si aggireranno tra le vetrine imparando a riconoscerle come se fosse la prima volta. Dal 13 al 15 luglio, ore 14.15 e 17.15. Il 16 luglio alle 11.15 e 14.15.

In scena al Festival di Santarcangelo, l’acclamato spettacolo Tutto Brucia della compagnia Motus, una riscrittura delle Troiane di Euripide, in cui tra le rovine di uno spazio vuoto e stravolto, coperto da cenere e cadaveri di mostri marini, emerge la questione della vulnerabilità radicale. A dare voce ai soggetti più esposti sono il corpo rotto di Ecuba, la parola profetica di Cassandra, il grido spettrale di Polissena, l’invocazione ai morti di Andromaca, le violenze subite da Elena e infine il corpo di Astianatte, il più fragile e inerme fra tutti. È attraverso il dolore che le protagoniste della scena tragica si trasformano, diventando altro da sé: una metamorfosi che apre verso altre possibili forme. E scrive il mondo che verrà. Al Teatro Il Lavatoio, alle ore 20.00. Replica giovedì 14 luglio, alle 19.30 e alle 23.00.

Cristina Kristal Rizzo, tra le più rinomate danzatrici della scena contemporanea italiana, torna a Santarcangelo con ECHOES, lavoro in cui cinque corpi danzanti disegnano una coreografia costruita su ripetizioni e differenze. Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio lo spettacolo va in scena al Convento dei Frati Cappuccini alle ore 18.30 e subito dopo alle 19.30. Si ripete la performance di Mats Staub alle 15.00 al Circolo Santabago di Santarcangelo, alle 16.30 e alle 20.00 presso l’appartamento di Via Matteotti 11; ultimo appuntamento della giornata in Viale Principe Amedeo a Rimini alle 21.00. Replica Anna Karasi?ska alle ore 20.30 presso l’ex cementificio Buzzi-Unicem. Ultima replica dello spettacolo DOOM di Teresa Vittucci alle ore 22.00 al Parco Baden-Powell.

Al Teatro della Collegiata (ore 21.30 e 23.00), il debutto di Camilla Montesi, giovane danzatrice e coreografa individuata attraverso la call di KRAKK per un periodo di residenza artistica a Santarcangelo. Caronte è un solo che poggia le sue fondamenta sulla figura mitologica dalla quale prende il titolo, una performance che vuole racchiudere in sé un nome, un viaggio e un desiderio. Caronte, la ferocia illuminata, è il modo in cui qui viene chiamata la manifestazione improvvisa di malessere e intensa paura, comunemente detta attacco di panico. Una traversata nelle tenebre della mente, che traghetta sé stessa verso la via d’uscita. In scena anche giovedì 14 luglio, ore 19.30 e 22.00.

Nel cortile della Scuola Pascucci, alle ore 21.30, l’esito del laboratorio Let’s Revolution / Teatro Patalò: Favilla. Frammento minutissimo di materia incandescente. Lo spettacolo è nato da un esercizio di drammaturgia ispirato ad alcuni testi di Samuel Beckett e a Party Time di Harold Pinter, con la partecipazione di ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni. Dopo due anni di fermo forzato, questo lavoro parte dal linguaggio dialogico e approda al movimento, alla danza, alla fisicità, al superamento delle barriere, alla gioia e alla fatica di ballare, di lasciarsi andare. Siamo ad una festa, ma si intuisce che fuori è in corso una guerra: le faville sono frammenti minutissimi di materia incandescente, piccolissime fiamme che illuminano squarci di situazioni vissute. Con la certezza che queste “particelle di brace” facciano luce sulla cenere che ricopre il presente.

Continuano le attività collettive e rituali di THE OFF-TEMPLE, organizzate da Bebe Books dalle 9.30 alle 12.30 presso la struttura esterna del Supercinema.

In programma alle 15.00 presso il cortile della Scuola Pascucci il talk BE PART: Art BEyond PARTicipation, coordinato dalla curatrice Chiara Organtini e con la partecipazione di Anna Karasi?ska, Bek Berger, Roise Goan, Sarah Hirn, Sophie Hope. Partendo dalla ricerca sul campo sviluppata nella cornice del progetto quadriennale per lo sviluppo di pratiche artistiche finanziato dal programma Europa Creativa BEPART, si esploreranno le estetiche partecipative come dispositivi trasformativi capaci di rifondare le attitudini e le procedure delle istituzioni culturali.

Alle ore 20:00, la grande Tavola Rotonda di Piazza Ganganelli ospita una speciale cena di beneficenza a cura di Santarcangelo Festival, insieme all’Associazione Città Viva e ai commercianti santarcangiolesi, il cui obiettivo è sostenere i profughi ucraini fuggiti in Italia a causa della guerra. La cena è interamente finanziata da commercianti locali e nessuna delle persone coinvolte nella sua preparazione riceve un compenso per il proprio lavoro. Un evento unico, che permetterà ai partecipanti di sedersi attorno a un’enorme tavola rotonda insieme ad altre 70 persone per una cena romagnola con i prodotti di qualità del territorio. Il costo del biglietto sarà devoluto ad un ente che sostiene i rifugiati di guerra ucraini.

A chiudere la giornata, il dj set di Colin Self e Toffolomuzik a Imbosco, dalla mezzanotte in poi.