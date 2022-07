Santarcangelo Festival, in scena "love me" il manifesto radicale femminista di Marina Otero per la prima volta in Europa - il programma di venerdì 15 luglio

A Santarcangelo Festival Marina Otero propone per la prima volta in Europa love me, scritto insieme a Martin Flores Cárdenas. La performance, manifesto teatrale radicalmente femminista, si pone in continuità lo spettacolo precedente Recordar 30 años para vivir 65 minutos ed è diretta prosecuzione di Fuck Me. L’argentina, tra le più importanti theatre-maker della nuova generazione, parte da un’esperienza intima per giungere alla messa in scena di una performance che narra gli effetti impietosi del tempo sul corpo, tra il ricordo nostalgico del passato e l’affacciarsi di un presente limitato. Lo spettacolo, in scena alle 21.30 presso il cortile della Scuola Pascucci, è l’opera di una straniera in fuga ma tocca temi universali da tutti condivisibili, che vanno dalle miserie umane all’amore, dal trascorrere impietoso del tempo alla violenza. Ultima replica sabato 16 alle 21.45.

Il Festival di Santarcangelo continua ad affermare la propria vocazione all’internazionalità con lo spettacolo del brasiliano Calixto Neto O samba do Crioulo Doido. Recreation 2020, interpretazione personale dell’assolo O samba do Crioulo Doido (2004) di Luiz de Abreu. L’autore dello spettacolo originario, tra i più importanti coreografi brasiliani contemporanei, chiede a Calixto Neto di portare in scena gli stereotipi – profondamente radicati in Brasile - legati alla rappresentazione del corpo nero, ribaltandone il clichè e prendendo in giro una forma di razzismo tanto diffusa quanto inconsapevole. Il performer brasiliano propone un’idea di danza che insiste sull’emancipazione e sulla liberazione di un corpo che da oggetto diventa soggetto e viene associato ai simboli di appartenenza nazionale. Lo spettacolo, in programma alle 23.00 al Parco Baden-Powell, replica sabato 16 alle 23.00 e domenica 17 alle 21.30.

Alle 19.30 presso il Teatro Petrella di Longiano, continua per la seconda e ultima sera GO GO OTHELLO della sudafricana Ntando Cele, che attraverso le narrazioni delle vite di alcune artiste di colore come Sarah Baartman, Josephine Baker, Sissieretta Jones e Lessye Norman considera i temi del razzismo e del postcolonialismo. Partendo dall’Otello classico, la performer analizza con leggerezza pregiudizi e stereotipi, mette in scena il corpo nero – proiezione delle fantasie dell’uomo bianco – e osserva come questo corpo venga percepito in Occidente. Perché ad interpretare Otello, l’unico eroe nero del teatro classico, spesso sono attori bianchi dal volto dipinto? Accompagnata alla tastiera dal musicista Simon Ho, l’artista sudafricana si trasforma in cantante lirica, ballerina di burlesque, comica, rapper, go-go girl e danzatrice di flamenco, ribadendo la persistenza degli stereotipi razziali nel mondo dell’arte.

Pawe? Sakowicz conquista la tavola rotonda di Piazza Ganganelli mettendo in scena alle 22.30 lo spettacolo Jumpcore. Lo spettacolo è un ‘catalogo’ di salti: ogni movimento eseguito con grande precisione dal performer emergente polacco corrisponde a una riflessione su un’azione che non deve necessariamente concludersi con un atterraggio. La sfida gravitazionale di Pawe? Sakowicz continua sabato 16 alle 21.00 e domenica 17 alle 19.00.

Presso gli spazi dell’ITC Molari alle 19.00 si esibiscono Lucy Wilke e Pawe? Dudu? in SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP. L’artista tedesca e il danzatore polacco, con l’accompagnamento musicale della compositrice tedesca Kim Twiddle, presentano uno spettacolo che esplora l’intero spettro di una relazione che sfugge a definizioni più precise e che oscilla tra amicizia, sensualità e interazioni giocose.

Nuove repliche alle 14.15 e alle 17.15 dello spettacolo L'Age d'or, il tour guidato di Cardellini e Gonzalez presso Le Befane Shopping Centre di Rimini. Replica dalle 20.00 alle 23.00 presso la Casa della Poesia Giovanfrancesco Giannini con CLOUD_extended e alle 20.30 presso il sito Buzzi-Unicem lo spettacolo New Creation di Anna Karasinska. Tre diversi spazi ospiteranno Death and Birth in My Life, il progetto site-specific ideato appositamente per Santarcangelo da Mats Staub: replica alle 15.30 alla Parrocchia di Sant’Agata Martire, alle 16.30 e alle 20.00 presso l’appartamento di Via Matteotti 11 e alle 18.00 presso la casa privata di Via Santarcangiolesa 809. Ultima replica per il coreografo polacco Alex Baczy?ski-Jenkins di Untitled (Holding Horizon) alle 21.00 presso l’ITC Molari.

Continuano i talk con artiste e artisti: è programmato alle 15.00 presso il cortile della scuola Pascucci l’incontro Feminism – Compassion – Togetherness coordinato da Bek Berger, direttrice artistica del New Theatre Institute of Latvia (NTIL), a cui parteciperanno Ntando Cele, Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, Maria Magdalena Kozlowska, Cristina Kristal Rizzo, Marilú Mapengo Námoda, Marina Otero. Nella realtà politica di oggi è possibile far fronte a un cambiamento sociale che venga dal basso? Femminismo, Compassione e Togetherness sono una possibile risposta. Le artiste e gli artisti coinvolti rifletteranno su tale tematica, chiedendosi se la prospettiva femminista, l’empatia e la decostruzione dei modelli patriarcali possano garantire una ricostruzione delle relazioni sociali.

Continuano le attività collettive e rituali di THE OFF-TEMPLE, organizzate da Bebe Books dalle 9.30 alle 12.30 presso la struttura esterna del Supercinema.

Proseguono gli appuntamenti musicali: in programma alle 22.00 presso lo Sferisterio il concerto di WOW, band romana nata tra il 2009 e il 2010 che propone storie di un tessuto metropolitano di altri tempi e racconta il volto notturno di un Pigneto misterioso, mixando le sonorità della canzone italiana anni Sessanta, il beat ed il pop sofisticato e il groove con i ritmi lenti e ipnotici delle ninna nanne. L’ottava giornata di Santarcangelo Festival si chiude a mezzanotte con il dj-set di MENTALITÁ all’Imbosco presso il Parco Baden Powell.