Santarcangelo in estate, tanti gli appuntamenti tra giugno e agosto per grandi e piccini

Torna anche per il 2024 “Tempo d’estate. Arte e cultura in centro e nelle frazioni”: dal 21 giugno all’11 settembre 54 serate di cui otto nelle frazioni, undici dedicate ai bambini e alle bambine e cinque all’enogastronomia. Oltre a Santarcangelo Festival, è previsto il ritorno delle rassegne più attese: dal festival dei burattini al Cinéma du Désert, fino al Nòt film fest, che come di consueto chiuderà il calendario estivo. Novità 2024, le serate di “Metinjazz” a cura della Pro Loco di Santarcangelo.



Anche quest’anno sarà un calendario di eventi diffuso in numerosi luoghi della città – centro storico, musei, biblioteca, frazioni – come numerose sono le partecipazioni e gli organizzatori che contribuiscono alla promozione turistica attraverso eventi, manifestazioni e rassegne: Comune, FoCuS, Santarcangelo dei Teatri, Pro Loco e Città Viva, oltre ad altre realtà associative che partecipano all’animazione di Santarcangelo.



Ad aprire il programma degli eventi culturali sarà la Festa del grano, che si svolgerà il 22 giugno al Meet, il cortile estivo del Museo Etnografico di via Montevecchi, e che prepara la strada al primo evento di piazza: SantaPiada, la grande festa dedicata alla piadina il 28 e 29 giugno, che insieme alla festa del grano compone un’intera settimana dedicata al prodotto più tipico della Romagna. A chiudere la stagione sarà invece il Not film fest – che si sposta dalle tradizionali date di agosto per approdare a settembre – la rassegna di cinema indipendente fresca e colorata come le ultime sere d’estate.



Tra luglio e agosto, tornano gli appuntamenti più attesi: dalle avanguardie di Santarcangelo Festival (5-14 luglio) ai burattini del Museo etnografico (30 e 31 luglio, 27 e 28 agosto), dalle maratone di degustazione con Calici Santarcangelo (9 e 10 agosto) e SantarcanGelato (23 e 24 agosto) agli eventi dedicati alla parola, come We Reading (15-18 agosto), fino agli appuntamenti con la musica (25 e 26 luglio, 1°, 3, 4 e 7 agosto) e l’opera lirica (18 e 19 luglio).



A completare il quadro sarà ancora una volta un percorso diffuso sul territorio grazie alla rassegna Frazioncine, nata nel 2021 per portare il cinema nelle frazioni e cresciuta nel 2022 con gli appuntamenti teatrali organizzati dalla Pro Loco (le veglie nelle frazioni) e gli spettacoli dei burattini della tradizione proposti dal Met. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni Pro Loco e Cinéma du désert, il cinema solare itinerante creato da Davide Bortot e Francesca Truzzi a bordo di un camion, modificato perché diventasse casa, mezzo di trasporto e cinema a impatto zero, grazie all’utilizzo di pannelli solari.



Per il sindaco Filippo Sacchetti, “La collaborazione con le realtà e gli enti che animano il territorio è ancora una volta l’elemento cardine su cui si è costruito il programma degli eventi estivi. Il ringraziamento, dunque, a tutti gli organizzatori, a partire da FoCus, Pro Loco e Città Viva, che grazie al lavoro di squadra hanno dato vita a un ricco calendario di eventi che animerà la città per i prossimi mesi, con proposte diversificate e di alta qualità, accendendo i riflettori nel centro commerciale naturale, nei nostri istituti culturali e nelle frazioni”.