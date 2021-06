Sara Jane Quartet in concerto nel parco

Un concerto dal vivo, un’interprete raffinata, la brezza di collina, il profumo dei tigli: Coriano regala il mood giusto per la prima domenica di vera estate, con il concerto gratuito del Sara Jane 4et, domenica 27 giugno alle 21.30, nella nuova location del Parco dei Cerchi, in centro città. Un repertorio nuovo per la cantante italo-britannica Sara Jane Ghiotti, con arrangiamenti originali e sonorità contemporanee, alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream. Sara Jane dialoga con i suoi compagni di viaggio musicale di lunga data: Mauro Mussoni (contrabbasso), Simone Migani (piano), Pasquale Montuori (batteria). Sarà presente anche Birra Riminese con il meglio delle loro birre artigianali, non filtrate e non pastorizzate, fresco accompagnamento di una bella serata in musica, sotto le stelle. Per l’estate 2021 Terre di Coriano in collaborazione con Pro Loco Coriano e Amministrazione Comunale di Coriano presenta un cartellone con una selezione di artisti affermati o che si stanno prepotentemente facendo notare sulla scena musicale, con la direzione artistica dei corianesi Claudio Coveri e Max Monti. Ci saranno Nu Soul Experience con MC Calla, Beart, i Dellai, Bugo, i Quintorigo, la San Marino Concert Band. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito nel segno de La Romagna che ti meriti, lo slogan che Coriano propone per tornare a vivere un’estate serena e sicura.

Info e prenotazione concerti: Claudio Coveri 329 4199387 - facebook/instagram @terredicoriano