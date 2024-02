Appuntamento al Palazzo del Turismo con "Gli scarabocchi di Maicol & Mirco"

Domenica 25 febbraio alle ore 17:00, il Palazzo del Turismo di Riccione ospita uno dei più amati fumettisti italiani, Michael Rocchetti, autore della celebre serie Gli scarabocchi di Maicol & Mirco. Le irriverenti vignette su sfondo rosso di Maicol & Mirco saranno protagoniste di La storia che non ho mai disegnato, performance teatrale in realtà virtuale rivolta a un pubblico di ragazzi.

Cosa succede quando hai raccontato tutto, tranne te stesso? Come si vive facendo fumetti? E come si sopravvive facendo fumetti spietati? Michael Rocchetti prova a trascinarci nel suo universo dominato da personaggi feroci, attraverso un’esperienza unica e immersiva, con l’utilizzo di appositi visori per realtà virtuale (tecnologia 3DoF). Lo spettacolo – inserito nella rassegna La bella stagione 2023/24 – è un viaggio affascinante nella mente creativa del fumettista, un racconto della sua schizofrenica esperienza personale nel mondo dei fumetti: una vera immersione nel talento di Maicol & Mirco.

I biglietti, il cui costo è di 10€, sono disponibili su Liveticket.it e nelle rivendite autorizzate Liveticket (si applicano i diritti di prevendita).

Possono inoltre essere acquistati con il sistema pay-by-link, inviando un’email o un messaggio WhatsApp e pagando poi a distanza con carta di credito.

La biglietteria del Palazzo del Turismo è aperta il giovedì pomeriggio (ore 14:00 - 18:00) e domenica (dalle ore 15:00).