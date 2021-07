"Scatti Caravaggeschi" in mostra a Rimini

Il 16 luglio, alle 18.30, alla Galleria Storran inaugura "Scatti Caravaggeschi" una mostra di foto curate e realizzate dai docenti e dagli studenti della Laba, Libera Accademia Belle Arti Rimini. La mostra rimarrà aperta dal 16 luglio all’8 agosto. L'idea di condurre un'attività sperimentale, è nata nelle aule di Laba, che ha portato alla ricostruzione di alcuni set fotografici per realizzare scatti che si ispirano ai grandi quadri del Caravaggio. Un'attività che ha messo insieme i docenti di Storia dell'Arte, Pedagogia e Teoria della Percezione.

"Si è trattato di un vera e propria attività di ricerca - dice Massimo Marra, direttore Laba - che è partita dall'analisi dei dipinti e al confronto in riferimento al colore, al segno, al rapporto luce-ombra, allo spazio e agli altri elementi del dipinto". Ne sono nati degli scatti di qualità che hanno costituito la base per una mostra che ha toccato Venezia, Bari e Rimini. Il titolare della Galleria (www.storran.it) Stefano Soleri è rimasto colpito dai lavori degli studenti e ha deciso di proporla alla città: "Nella nostra attività non c'è la fotografia - ha detto Soleri - ma questi scatti mi hanno colpito, perchè gli autori sono stati in grado di mettere a fuoco l'opera di Caravaggio in maniera originale e su basi di ricerca coerenti. E poi sono belli e per questo la città di Rimini si merita di vedere questa bella serie di scatti".





