“Sciroppo di Teatro” a Morciano mette in scena "L'Elefantino"

Dopo Cattolica “Sciroppo di Teatro” arriva a Morciano di Romagna con lo spettacolo L’Elefantino della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi. Appuntamento domenica 30 gennaio alle ore 16.30 all’Auditorium della Fiera.

Bubù è il solo maschietto della famiglia e, poichè le sorelle sono troppo piccole per aiutare coi lavori di casa, i genitori gli chiedono di occuparsi del bucato e lavare tutti i calzini. Il lavoro è noioso e ben presto Bubu inizia a raccontarsi una storia. Così, i calzini si animano e finiscono col diventare animali di ogni colore, che abitano nella giungla e che raccontano le vicende di un elefantino dal piccolo naso. Grazie alla sua curiosità e intraprendenza, sarà il primo elefante ad avere una lunga proboscide. La scenografia è essenziale, fatta di un pannello bianco che fa da sfondo, gli oggetti di scena sono pochi, perlopiù calzini colorati che nelle mani di Margherita Molinazzi diventano animali animati, protagonisti di una storia all’insegna di immaginazione, sorpresa e musica.

“Sciroppo di Teatro” è un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione. Il meccanismo è semplice: i pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro”, possono fornire direttamente ai bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni lo “sciroppo di teatro”, “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Nel libretto ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.

Nato da un’idea iniziale di Silvano Antonelli, il progetto ha preso corpo in Emilia-Romagna attraverso un lavoro intenso di ATER Fondazione che per la sua realizzazione ha costruito una rete di collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, Sanità e Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm. L’obiettivo è quello di creare un’alleanza inedita e di sistema capace di generare cambiamenti significativi sul piano della salute e del benessere delle famiglie, ai quali il teatro può dare un contributo significativo. Il report delle Nazioni Unite sull’impatto del Covid-19 sui bambini usa parole chiarissime: “non sono i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime.” Numerose ricerche hanno dimostrato un significativo peggioramento della salute mentale dei bambini e dei loro genitori durante l’epidemia. Il Teatro può essere una cura, perché lo sciroppo di teatro “è una vera meraviglia, cura tutta la famiglia”. E questa volta lo dicono i dottori e i farmacisti!

Prossimi appuntamenti: 20 febbraio 2022 ore 16.30 "I racconti di Mamma Oca" Compagnia Drammatico Vegetale. Con le parole, le note, le figure animate, le mani leggere degli attori animatori tessono una favola semplice e allo stesso tempo ricca di profonde emozioni. Teatro di figura e d’attore con videoproiezioni da 3 a 8 anni.

3 aprile 2022 ore 16.30 "L'albero delle storie" Compagnia Nove teatro. Uno spettacolo di narrazione: il pubblico sarà accompagnato, di racconto in racconto, alla scoperta di personaggi fiabeschi, di eroi sconosciuti, di misteri, di segreti e di avventure, attraversando scenari, ambientazioni, epoche, stili e generi, in un meraviglioso e fantastico viaggio. Età consigliata: 6 – 10 anni.

I biglietti sono acquistabili presso l’Auditorium il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendita on line www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket.

Prenotazioni via e-mail scrivendo all’indirizzo morciano@ater.emr.it