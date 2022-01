"Sciroppo di Teatro" porta in scena "Luce" a Santarcangelo

Dal teatro di figura alla narrazione, dal nuovo circo alla danza: da domenica 30 gennaio anche le bambine, i bambini e le famiglie di Santarcangelo e dintorni potranno usufruire della proposta di welfare culturale “Sciroppo di Teatro”, azione sostenuta da ATER Fondazione e diffusa attraverso una capillare rete regionale che coinvolge 21 comuni, propone 46 titoli e interessa oltre 59mila bambini residenti in Emilia-Romagna. Ad inaugurare il cartellone al Teatro Il Lavatoio domenica 30 gennaio alle ore 16.30, "Luce" di Aline Nari, prodotto dalla compagnia Aldes / Roberto Castello. Ci sono domande senza età. Domande che cominci a porti fin da bambino e che poi si ripropongono nell'età adulta, segnando ogni volta un passaggio di crescita. Sono domande che arrivano quando meno le si aspetta, una alla volta o tutte insieme. Per alcune la soluzione è da qualche parte, altre sembrano senza risposta. Nello spettacolo Luce, la danza, la parola, l'animazione grafica e i giochi con diverse sorgenti luminose, sono strumenti per coltivare il cercatore di domande, il filosofo, che è in ogni bambino. Lo spettacolo Luce è accompagnato da un processo di riflessione pedagogica, condotto insieme a bambini, insegnanti, genitori, sulla possibilità di integrare danza e filosofia per una consapevolezza globale. “Sciroppo di Teatro” continua a Santarcangelo domenica 13 febbraio con I Racconti di Mamma Oca di Drammatico Vegetale e domenica 27 marzo con Caro Orco di Teatro delle Briciole.

“Sciroppo di Teatro” è un progetto, sperimentale, nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, che ha preso corpo in Emilia-Romagna grazie a una proposta lanciata da ATER ai 34 comuni soci. Ventuno di essi hanno aderito immediatamente, dando vita alla rete che si completa con la collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp e Sip) e le farmacie aderenti a FederFarma e AssoFarm. I pediatri e le farmacie che operano nei comuni coinvolti nella sperimentazione e che espongono la locandina “Sciroppo di Teatro”, possono infatti fornire ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, lo “Sciroppo di Teatro”, “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina: 3 “ricette”, ognuna delle quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione ad un prezzo agevolato.

Biglietti: intero: 8€. Ridotto under 12: 5€. Voucher “Sciroppo di Teatro”: 2€

Biglietti prenotabili al numero 0541 626185, dal lunedì al venerdì in orario 10.00 – 18.00.