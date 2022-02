"Sciroppo di teatro”, arriva a Rimini con tre spettacoli

Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale, promosso con l’obiettivo di offrire ai più piccoli una “medicina eccezionale per potersi emozionare” arriva al Teatro degli Atti di Rimini con tre spettacoli, domenica 13, 20 e 27 febbraio, sempre alle 16.30, realizzati in collaborazione con l'Associazione Culturale e Teatrale Alcantara.

I bambini e le bambine potranno presentarsi a teatro con la ‘ricetta illustrata’ del pediatra, un voucher fornito da medici e farmacisti che hanno aderito all’iniziativa. I pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro” possono fornire ai bambini dai 3 agli 8 anni lo “Sciroppo di teatro”: un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina: tre “ricette”, ognuna delle quali corrisponde a un biglietto al prezzo di 2 euro per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, per assistere a 3 spettacoli di teatro ragazzi.

Il primo spettacolo, per i bambini dai 2 anni, sarà il 13 febbraio con “Le nid” ?di Progetto G.G. Uno spettacolo di musica danza e oggetti che esplora il mistero della nascita. La routine della vita è rotta dall’arrivo sulla scena di un nuovo personaggio, inaspettato, strano, che porta con sé un dono altrettanto bizzarro, un uovo da custodire. E’ una riflessione sul modo di relazionarsi al diverso e al cambiamento, che dapprima sconvolge, poi incuriosisce ed alla fine arricchisce. ?Il 20 febbraio sarà la volta di “Amici in (di) visibili “ di Eccentrici Dadarò. Un thriller per bambini e bambine dai 5 anni in cui Budo, amico immaginario di Max, dovrà trovare il modo per salvare il bambino che l'ha inventato. Uno spettacolo sulla libertà, sulla libertà di crescere, sulla libertà prodotta dal coraggio, raccontato con un linguaggio fatto di parole e azioni, di teatro e di danza, ma anche di luci, effetti sonori, proiezioni video.

Infine, il 27 febbraio i bambini dai 4 anni potranno vedere “La storia di Hansel e Gretel” di Teatro Crest . Nella regione tedesca dello Spessart esiste una fitta foresta, chiamata dai contadini della zona “il bosco della strega”, per via di un rudere con i suoi quattro forni e della storia di una donna bellissima che, con i suoi dolci magici, catturava quanti, perdendosi nel bosco, arrivavano nei pressi della sua casa. Sembra essere questa l’origine della fiaba di Hansel e Gretel, racconto “ombroso” come il bosco, reso ancora più inquietante dalla presenza di una donna che appare ai due fratellini bellissima, accogliente e materna, ma strega che inganna e mangia i bambini. Uno spettacolo importante, per scene e stile, sospeso fra realtà e favola, che fa riflettere su cos'è vero e cos'è finto e sul valore delle cose.

?Ingresso: 5€ bambini, 7€ adulti, 2€ Sciroppo di teatro (presentando il voucher) Per prenotare il biglietto: https://www.alcantarateatroragazzi.it/rassegne/sciroppo-teatro/ ?Apertura cassa ore 15, ritiro dei biglietti prenotati entro le ore 16 del giorno di spettacolo. ?info@alcantarateatroragazzi.it, Tel 0541 727773