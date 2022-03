“Sciroppo di Teatro” torna a Cattolica con “Il gatto con gli stivali” 

Domenica 20 marzo, ore 16.30, "Sciroppo di teatro", il progetto di teatro per bambini, bambine e famiglie di ATER Fondazione, torna sul palcoscenico del Salone Snaporaz di Cattolica con lo spettacolo “Il gatto con gli stivali” di Accademia Perduta/Romagna Teatri. La fiaba, adatta per bambini dai 3 ai 10 anni, è quella del figlio di un vecchio mugnaio, il quale vedendosi toccare in eredità uno strano gatto, in grado di parlare e ragionare argutamente, diverrà proprio grazie all’animale proprietario di un castello e sposo di una principessa. Questa storia, conosciutissima, prende nuova vita grazie alle straordinarie abilità attoriali e tecniche dei due artisti in scena; sul palcoscenico si susseguono una moltitudine di situazioni, paesaggi inattesi, personaggi che sembrano animarsi per davvero. Una pedana inclinata è dapprima un mulino con pale a vento, poi vi si aprono piccole botole verso scenari stupefacenti, poi ancora si popola di tane e trappole per conigli e fagiani e così via. Assieme ai magnifici oggetti di scena ed alle musiche originali, i protagonisti si fanno ora narratori, ora attori e animatori, e regalano una rilettura ricca di poesia, tenerezza e momenti di stupore. Nella fiaba è proprio il lasciarsi andare alla parte istintiva che si trova in ogni essere umano a consentirci di conservare la nostra capacità di essere stupiti e di emergere nei momenti di difficoltà della vita. Nello spettacolo si aggiunge un ulteriore elemento: la condizione privilegiata in cui si trova chiunque riesca, con quella particolare sensibilità del tutto tipica dei bambini, ad entrare in confidenza con un animale e a vedere il mondo in modo più positivo, attraverso la lente di quell’amicizia.

Sciroppo di teatro è un progetto con lo scopo di portare bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra. Il meccanismo è semplice: i pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro”, possono fornire direttamente ai bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni lo “sciroppo di teatro”, “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Nel libretto ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.

Nato da un’idea iniziale di Silvano Antonelli, il progetto ha preso corpo in Emilia-Romagna attraverso un lavoro intenso di ATER Fondazione che per la sua realizzazione ha costruito una rete di collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, Sanità e Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm. L’obiettivo è quello di creare un’alleanza inedita e di sistema capace di generare cambiamenti significativi sul piano della salute e del benessere delle famiglie, ai quali il teatro può dare un contributo significativo.

Il report delle Nazioni Unite sull’impatto del Covid-19 sui bambini usa parole chiarissime: “non sono i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime.” Numerose ricerche hanno dimostrato un significativo peggioramento della salute mentale dei bambini e dei loro genitori durante l’epidemia. Il Teatro può essere una cura, perché lo sciroppo di teatro “è una vera meraviglia, cura tutta la famiglia”. E questa volta lo dicono i dottori e i farmacisti!

www.teatrodellaregina.it