“Sciroppo di Teatro” torna a Morciano di Romagna con “I racconti di Mamma Oca”

Per la rassegna “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di Ater Fondazione, all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna andrà in scena “I racconti di Mamma Oca” della Compagnia Drammatico Vegetale. Lo spettacolo in calendario il 20 febbraio è stato rinviato per problemi tecnici e organizzativi a domenica 27 febbraio alle ore 16.30. Con le parole, le note, le figure animate, le mani leggere degli attori animatori tessono una favola semplice e allo stesso tempo ricca di profonde emozioni. Teatro di figura e d’attore con videoproiezioni da 3 a 8 anni.