Cala il sipario sulla rassegna teatrale dedicata ai più piccoli, in scena "Il seme magico"

È in programma domenica 2 aprile alle ore 16:30 il terzo e ultimo appuntamento della rassegna Sciroppo di teatro al Teatro della Regina di Cattolica con la compagnia Teatro Perdavvero che per l'occasione porterà in scena Il seme magico. Il progetto di welfare culturale prevede che i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti, potendo assistere in questo modo agli spettacoli di teatro ragazzi nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete.



La trama:

C’era una volta nella lontana Cina un vecchio imperatore, che non sapeva a chi lasciare il trono perche? non aveva eredi. Decise allora di dare un semino a ogni bambino dell’impero dicendo “il bambino che dopo aver coltivato il suo semino portera? il fiore piu? bello diventera? il nuovo imperatore”.

Li e? un bambino che vive in un paesino di campagna ed e? bravissimo a coltivare i fiori. Cosi? anche lui partecipa al concorso ma, quando ormai e? il momento di mostrare il suo fiore all’imperatore, Li si ritrova con un vaso ancora vuoto, mentre gli altri bambini hanno coltivato dei fiori fantastici...



Si scoprira? poi che Li e? stato l’unico bambino sincero perche? tutti i semi che l’imperatore aveva distribuito erano stati cotti e non potevano germinare nessun fiore.

E la sincerita?, almeno nelle favole, viene premiata, e il vecchio imperatore decide di lasciare il suo trono al piccolo Li, piccolo grande maestro di onesta?.