Un concerto-spettacolo a sostegno dell'ecologia con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore

Ambiente, Sostenibilità ed Innovazione sociale sono i temi al centro dell’azione di “Fondazione Oasi”. Uno spazio all’interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo che l’imprenditore Claudio Balestri ha voluto rendere fruibile a tutti, con l’obiettivo di diffondere una cultura improntata sull’ecologica, sulla condivisione e sulla socialità. La Fondazione, dopo diversi eventi promossi nella stagione estiva, proseguirà con le proprie iniziative promuovendo “Artisti per Natura”, una rassegna invernale ed itinerante, presso teatri e luoghi pubblici legati alla cultura delle province di Rimini e Pesaro. Già dal titolo, la rassegna mette in evidenza sia la volontà di dare continuità ad una proposta artistico-culturale di livello con la partecipazione di artisti autentici, sia quella di divulgare i temi che Fondazione Oasi ha a cuore: ecosostenibilità, il rispetto per l’ambiente e per il prossimo.



La rassegna prenderà avvio venerdì 23 dicembre presso il Teatro della Regina di Cattolica con un appuntamento per tutta la famiglia: Sconcerto d’amore di Nando & Maila. Andrà in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno potrà riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una coppia in disaccordo. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Sarà un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore che abbraccia la filosofia di Fondazione OASI in tema di recupero e sostenibilità.

La rassegna proseguirà ogni quarto giovedì del mese, in maniera itinerante, con tappe al Teatro Tiberio di Rimini, al Teatro Corte di Coriano, al Salone Snaporaz di Cattolica, per chiudersi a Morciano di Romagna presso l’Auditorium della Fiera. L'iniziativa ha anche l'intento di creare una rete di collaborazioni virtuose e durature tra la Fondazione, Enti, Associazioni e persone con le quali condividere una visione comune. La rassegna ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna e Coriano.