Alla scoperta dell'antica marineria, il Festival per il Mare dell’Adriatico fa tappa a Cattolica

Sabato 9 e domenica 10 luglio il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna arriva a Cattolica, con due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta di una antica marineria e delle sue tradizioni. Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto Cascade nell’ambito del programma Interreg Cbc Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.

Sabato 9 luglio alle ore 11 al Bagno 33 di Cattolica, Lungomare Rasi e Spinelli, si terrà l’incontro con esperto “La flotta peschereccia di Cattolica”, un appuntamento dedicato alla scoperta della Marineria di Cattolica e delle principali specie ittiche di interesse commerciale. In particolare, si approfondiranno le abitudini e la biologia dei molluschi, quali poveracce, lumachine e cozze, e si ripercorrerà la storia della flotta peschereccia di Cattolica, rinomata anche per la piccola pesca e per quella del pesce azzurro. Per i più piccoli “Storie di mare”, una lettura animata dedicata al mare e ai suoi abitanti.

Sempre il sabato, alle ore 17.30, partirà “Operazione spiaggia pulita” nella spiaggia libera in zona Darsena, una passeggiata lungo la spiaggia in compagnia di un educatore ambientale alla ricerca di tracce e resti di materiali inorganici, per sensibilizzare sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti in mare. Saranno raccolte e classificare le diverse tipologie di rifiuti, stilando una classifica di quelli più numerosi. Seguirà un approfondimento sulle origini più comuni dei rifiuti marini e sulle conseguenze per la salute dell’ecosistema.

Domenica 10 luglio alle ore 9 partirà dalla Darsena Marinai D’Italia “Cattolica tra passato e presente”, passeggiata guidata al Porto Canale di Cattolica in compagnia di un pescatore, con approfondimenti sulla tradizione marinara locale e sulle imbarcazioni da pesca, in particolare delle vongolare, in collaborazione con la Casa del Pescatore di Cattolica. Per i più piccoli è in programma “Intervista con il pescatore”: potranno infatti intervistare un vero e proprio marinaio e con l’aiuto di una scheda approfondire la conoscenza del mondo della pesca e delle sue problematiche.

Domenica alle ore 17.30 a I Delfini Beach Village si terrà “Adriatico delle meraviglie”, un pomeriggio di racconti di pesca e di mare in compagnia degli esperti della Cooperativa Mare ARL, per scoprire un sapere tramandato nelle generazioni, un mestiere affascinante basato su uno stretto legame tra l’uomo e la natura. Per i più piccoli “Un mare d’arte”, laboratorio creativo dedicato al mare e alle maree.