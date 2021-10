Se mi cerchi, la mostra dedicata a Luigi Poiaghi

Sabato 16 ottobre alle ore 16,00 alla Galleria dell’Immagine di Rimini sarà inaugurata la mostra dal titolo “Se mi cerchi” dedicata a Luigi Poiaghi, uno degli artisti più originali e appartati che hanno lavorato ed esposto in Romagna, terra d’adozione di Poiaghi. La mostra a cura del critico e storico dell’arte, Claudio Spadoni. La mostra ad ingresso libero dalle 9 alle 12,30 dalle 16 alle 19 tranne sabato pomeriggio e festivi, sarà esposta fino al 12 novembre. Luigi Poiaghi, nato a Corsico nel 1947, ha condotto una ricerca lucida e attenta sulle forme del visibile, coltivando e spaziando con passione silenziosa ambiti e territori diversi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla poesia. Da Milano dove si forma a Brera e dove ha contatti importanti con gallerie e con l’ambiente artistico dominato per tutti gli anni ‘80 dalle correnti concettuali, si trasferisce a Verucchio poco più che trentenne. In Romagna, dove visse, trovò una seconda dimensione esistenziale e creativa, coltivando una felice contaminazione delle espressioni aritistiche. Continuerà a “sperimentare nel lavoro – come sottolineava M.Virginia Cardi - quella necessità epocale di uscire dalla figurazione, pur non eludendo la chiamata del reale”. Poiaghi si spegne nel 2017 nella casa di Cà Paesino, sulle colline della Valmarecchia, dove sino all’ultimo ha lavorato e composto i suoi pensieri in versi. Tra le sue partecipazioni più recenti ricordiamo: “Ritratto per Assenza” il suo primo libro fotografico, nel dicembre del 2012 edito da Pazzini. Seguirono nel filone della fotografia, la personale nel 2013 al Museo di Rimini, nel contesto di Rimini Foto di Settembre. Poi la collettiva allo studio Marangoni di Firenze, il secondo posto al Si Fest di Savignano nel 2015, la mostra a Bibbiena nel 2016. L’ultima, presenza in pubblico e con la fotografia, sempre nel 2016, nella collettiva all’Arsenale di Venezia con Ombre, a cura di Denis Curti. Ingresso libero, in ottemperanza con le disposizioni delle norme vigenti anticovid. Info 0541793851 musei@comune.rimini.it