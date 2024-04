“Se vuoi sangue, lo avrai”, arte e vita di Paz raccontate dal giornalista Giubilei

Indirizzo non disponibile

“Se vuoi sangue lo avrai”, storia a fumetti in bianco e nero di Andrea Pazienza pubblicata nel primo numero di Frigidaire (1980), è il titolo scelto da Franco Giubilei per l’incontro del 5 maggio, ore 18, alla Galleria S. Croce. Dopo aver approfondito gli anni formazione al liceo artistico di Pescara e delle prime esposizioni alla galleria Convergenze, si affronteranno insieme a Giubilei gli anni bolognesi e la fase più matura della sua produzione, quella di Pentothal, Zanardi e Pompeo. Le opere di Pazienza raccontano le contorsioni e i drammi di un periodo chiave della storia recente italiana, fra gli anni Settanta e Ottanta, in cui si è passati dalla contestazione generale ai fasti dell'edonismo reaganiano.

Sono anche gli anni che hanno dato vita ad ambienti creativi e generativi di esperienze editoriali oggi impensabili, come "Il Male", "Frigidaire", "Corto Maltese", “il Lunedì della Repubblica”, “Alter Alter” e “Linus”, di cui sarà allestita una selezione in Museo grazie alla collaborazione con RadioTalpa e il Centro Culturale Polivalente. Dialoga con Franco Giubilei la curatrice della mostra Milena Becci.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La mostra è visitabile fino al 2 giugno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, ore 16-19