Secondo appuntamento con "Il Salotto del Vino”

Venerdì 16 luglio, alle 20.00, al via la seconda serata con “Salotti del vino”, l'appuntamento estivo all'insegna del buon vino per scoprire, conoscere e valorizzare le cantine della Romagna, organizzato dal ristorante “Il Gatto sull’Albicocco” di Rimini, che ospita la Fattoria del Piccione di San Savino Dopo Davide Bigucci della Cantina Podere Vecciano di San Clemente che ha presentato la sua ricca produzione, venerdì 16 luglio, quindi, sarà la volta di Andrea Pasini dell’Azienda Agricola Biologica Fattoria del Piccione di San Savino. La serata prevede un menu con vini in abbinamento a 4 portate. Ogni vino verrà “raccontato” dal vignaiolo. Un momento di parole e degustazione alla scoperta dell'azienda e della produzione. “Il Salotto del Vino”, tre appuntamenti attraverso i quali “Il Gatto sull’Albicocco” invita alcune cantine e i loro vini. Ogni serata i vini vengono abbinati a un menù dello chef John Coli. Un format nato per valorizzare il territorio e in linea con concept del locale il cui nome, “Il Gatto sull’Albicocco” che trae spunto proprio da una poesia di Tonino Guerra. L'ultima serata di questo primo ciclo è invece fissata per giovedì 29 luglio con Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno con Paride Benedetti. “Il Salotto del Vino” ha posti limitati, la prenotazione è obbligatoria ai numeri: +393334755915 +390541336641 info@ilgattosullalbicocco.it