Cala il sipario sulla mostra "Segnali urbani" e la storia del writing a Rimini

Sabato 3 giugno cala il sipario sulla mostra sulla collettiva “Segnali Urbani - Arte e scrittura del ‘900 nel tessuto urbano riminese”, la mostra allestita negli spazi dell’Ala moderna del Museo della città che raccontare la storia del writing a Rimini e che ha registrato oltre mille presenze nelle prime due settimane di apertura.

In occasione del finissage della mostra, a partire dalle ore 18:00 sarà presentato il documentario “Booliron”, prodotto da Flash Future Srl, con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission e del Ministero del Cinema a cura del regista Francesco Figliola (in arte Kambo). Il film, attualmente in lavorazione, racconta le origini della cultura hip-hop nata in Riviera che ha influenzato con una forte accelerazione l’arte, la musica e la danza, non solo nella Riviera Romagnola ma in tutta Italia. Sarà presente il regista che dialogherà con il pubblico presentando il progetto in corso di realizzazione, di cui il pubblico potrà vedere in anteprima un trailer. Con il regista interverranno alcuni ospiti del documentario, come Master Freez e Word MC. Seguirà un dj set fino alle 21:00 a cura di Oder.

L'esposizione collettiva Segnali Urbani è stata progettata e realizzata dalle associazioni di promozione sociale "Romagna in Fiore" ed "Artai", che da anni si occupano della promozione delle discipline di arte urbana e writing su tutto il territorio romagnolo, in collaborazione con i centri sociali e giovanili del territorio Riminese: Grotta Rossa, Casa Pomposa, RM25 e coop Millepiedi. In mostra lavori di Eron, Rok, Reoh, Basik, Enko4, TomoZ, Mozoner, Burla22, Jato e Blatta in un percorso espositivo che si sviluppa attraverso tele, disegni, stampe, sculture, installazioni sonore e opere site-specific che in alcuni casi diventano opere interdisciplinari con intrusioni nel mondo della grafica, dell'illustrazione e della customizzazione.

L'esposizione è inserita all'interno del bando regionale "The right to wrote", che prevede diverse azioni oltre alla collettiva come ad esempio la realizzazione di corsi gratuiti di avvicinamento all'arte urbana, alla calligrafia e alla serigrafia (già realizzati tra aprile e maggio 2023) e due dipinti urbani collettivi che saranno realizzati tra giugno e luglio su alcune superfici dedicate. Il progetto è stato finanziato con i fondi del bando regionale Geco11 e patrocinato da Comune di Rimini e si pone l'obbiettivo di avvicinare e sensibilizzare il cittadino all'arte urbana tramite corsi, esposizioni e conferenze e mostrare le potenzialità che gli artisti urbani Riminesi hanno sviluppato in più di 30 anni di attività.

La mostra sarà aperta fino al 3 giugno negli orari di apertura del Museo (da martedì a domenica: 10-13 e 16-19).

Ingresso gratuito.