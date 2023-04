Selen arriva a Rimini, una lectio magistralis dell'attrice dedicata all’amore tantrico

Luce Caponegro, in arte Selen, sarà la protagonista - venerdì 28 aprile (ore 21) - dell’ultima serata del “Sex Parler”, la rassegna dedicata alla sessualità organizzata al Mamì Bistrot di Rivabella. Spalleggiata dall’ironia irriverente di Baby Maky, Selen - personaggio iconico dell’erotismo anni ’90 - terrà una mini masterclass sull’amore tantrico.

Una lectio magistralis dedicata non solo alla sessualità, ma anche alle potenzialità inespresse del corpo umano. La filosofia tantrica, infatti, affonda le sue radici sia nel buddismo che nell’induismo arcaici ed è una filosofia di vita e di cura di sé che comprende lo yoga, la meditazione e il massaggio; tende inoltre all’unione della coscienza individuale con quella universale, del maschile con il femminile.

“Il Tantra - spiega Selen - ha la capacità di far emergere tutte le motivazioni psicologiche che sono alla base di un rapporto, ma anche tutti i problemi che possono esserci in una coppia. Se è vero che l'onesta presa di coscienza del nostro rapporto di coppia è la sola strada per risolvere i nostri eventuali problemi, è altrettanto vero che si deve saper scegliere il momento adatto a noi, quello in cui si è entrambi realmente pronti a guardare in faccia la relazione e ad affrontare ciò che in essa non funziona”.

“Per quanto riguarda invece la sessualità - conclude Selen - il bello del sesso tantrico risiede nell'imparare a vivere la propria sessualità senza l'ansia da prestazione e tutte le paure connesse ad un’assenza di sincronizzazione dei tempi degli orgasmi maschili e femminili. Tutto avviene in maniera più tranquilla e priva di stress. E tutto questo conduce a un altro grande lato positivo, ovvero la più intima accettazione del proprio corpo”.