Il Teatro dei Venti organizza un seminario di creazione rivolto ad artisti

Dopo l'esperienza fatta lo scorso anno nell'ambito di Artisti in Piazza - Illuminazioni 2020 e in un'altra residenza creativa a Gombola, località appenninica, il Teatro dei Venti propone un’ulteriore tappa del progetto di creazione per la nuova produzione negli spazi urbani Il Figliol Prodigo. Questa nuova fase di ricerca e sperimentazione si concretizza nel Seminario di creazione rivolto ad artisti (attori, danzatori, musicisti, cantanti) che desiderano prendere parte a questa esperienza di approdondimento sulla coralità e la musicalità richiesta dall’opera. Il Seminario, completamente gratuito, si svolgerà a Pennabilli (RN) dal 9 al 15 agosto e prevede un esito aperto al pubblico domenica 15 agosto, inserito nel programma della rassegna della venticinquesima edizione di Artisti in Piazza.È prevista una selezione attraverso la valutazione del proprio curriculum artistico, da inviare all’indirizzo e-mail formazione@teatrodeiventi.it entro il 31 luglio.

Ai partecipanti selezionati si richiede di presentarsi al seminario, qualora ne fossero in possesso, con strumenti e attrezzi in grado di caratterizzare la propria proposta artistica dei quali si richiede buona padronanza (trampoli, attrezzi di giocoleria, strumenti musicali, ecc.).?Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti: è possibile richiedere una lista delle strutture convenzionate inviando un’e-maill a workshops@artistiinpiazza.com oppure consultando il sito www.artistiinpiazza.com nella sezione “Workshop” (link), dove è possibile accedere ad ulteriori informazioni su orari e svolgimento del Seminario. Oltre all’appuntamento coi seminaristi, ricordiamo inoltre che la Compagnia del Teatro dei Venti si esibirà martedì 10 agosto alle ore 21.30 all’Orto dei Frutti Dimenticati di Pennabilli con lo spettacolo Polittico della Felicità, un affresco vivente sulle virtù che da millenni sono considerate alla base del nostro bene vivere, della nostra felicità. Quattro attori in scena, i testi di Azzurra D’Agostino, in un primo studio su corpi che agiscono, che suonano. (Biglietto 7€ + 1€ ddp, disponibili su Liveticket.it. Per informazioni: info@artistiinpiazza.com – 0541 928003). Dal 27 luglio all’8 agosto, il Teatro dei Venti sarà impegnato alla IX edizione di Trasparenze Festival, a Modena, Gombola e Castelfranco Emilia, che quest’anno sarà trasmesso in diretta su Cosmic Fringe Radio, media partner e web radio ufficiale di Artisti in Piazza (www.cosmicfringeradio.com).